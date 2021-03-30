У жителя Тульской области нашли наркотики на полмиллиарда рублей

Фото и видео: пресс-служба МВД России

Рязанские полицейские, сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России и ФСБ выявили крупную нарколабораторию. По версии правоохранительных органов, запрещенный товар изготавливали в частном доме в деревне Павелково (Рязанская область). Оттуда вещества оптовыми партиями поставляли в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области.

На территории перечисленных регионов полицейские нашли в тайниках-закладках более 10 кг приготовленных к сбыту наркотиков. По версии следствия, запрещенные вещества распространяли через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте Сети, а для конспирации использовали псевдонимы.

Сейчас задержан один из предполагаемых наркодилеров — это 21-летний уроженец Тульской области. Во время личного досмотра у него и в его машине обнаружили несколько контейнеров с производным метилэфедрона общей массой 210 граммов.

«В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тысячам разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба МВД России.

Рязанские полицейские возбудили уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

В настоящее время устанавливаются все звенья цепи распространения произведенных в лаборатории наркотических средств, а также соучастники задержанного.