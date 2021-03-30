В тульском поселке Менделеевский загорелись две квартиры: репортаж
С третьего этажа огонь перекинулся на четвертый.
Днем 30 марта в поселке Менделеевский загорелась квартира на третьем этаже дома 8б по ул. Пионерская. На месте работают несколько пожарных расчетов и автолестницы.
Спасатели эвакуировали несколько десятков человек.
Огонь с третьего перекинулся на последний, четвертый этаж.
На момент публикации новости информации о пострадавших или погибших не поступало. Предположительно, в квартирах никого не было.
Все обстоятельства пожара устанавливаются.
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