новости
новости
Регистрация
В тульском поселке Менделеевский загорелись две квартиры: репортаж

В тульском поселке Менделеевский загорелись две квартиры: репортаж

С третьего этажа огонь перекинулся на четвертый.

Днем 30 марта в поселке Менделеевский загорелась квартира на третьем этаже дома 8б по ул. Пионерская. На месте работают несколько пожарных расчетов и автолестницы.

Спасатели эвакуировали несколько десятков человек.

Огонь с третьего перекинулся на последний, четвертый этаж.

На момент публикации новости информации о пострадавших или погибших не поступало. Предположительно, в квартирах никого не было. 

Все обстоятельства пожара устанавливаются.

Галерея
Пожар 30 марта 2021, Фото: 1
Пожар 30 марта 2021, Фото: 2
Пожар 30 марта 2021, Фото: 3
Пожар 30 марта 2021, Фото: 4
Пожар 30 марта 2021, Фото: 5
Пожар 30 марта 2021, Фото: 6
Пожар 30 марта 2021, Фото: 7
Пожар 30 марта 2021, Фото: 8
Пожар 30 марта 2021, Фото: 9
Пожар 30 марта 2021, Фото: 10
Пожар 30 марта 2021, Фото: 11
Пожар 30 марта 2021, Фото: 12
Пожар 30 марта 2021, Фото: 13
показать все фотографии
Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожаррепортаж
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите
Где сейчас футболисты, сыгравшие дебютный матч «Арсенала» в элите
Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова
Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.