В тульском поселке Менделеевский загорелись две квартиры: репортаж

С третьего этажа огонь перекинулся на четвертый.

Днем 30 марта в поселке Менделеевский загорелась квартира на третьем этаже дома 8б по ул. Пионерская. На месте работают несколько пожарных расчетов и автолестницы.

Спасатели эвакуировали несколько десятков человек.

Огонь с третьего перекинулся на последний, четвертый этаж.

На момент публикации новости информации о пострадавших или погибших не поступало. Предположительно, в квартирах никого не было.

Все обстоятельства пожара устанавливаются.