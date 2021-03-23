Группа «Чайф» приглашает туляков на юбилейный концерт

Рожденный в Свердловске «Чайф» известен везде, где любят русский рок. Музыку XX века «Чайф» соединяет с современными веяниями, сохраняя свое особенное, узнаваемое звучание и живьем в хитах, и в своих новых альбомах. На концертах легенды российского рок-н-ролла по-прежнему присутствуют драйв и дружное пение всем залом, а в новых песнях, как и в заслуженных хитах, звучат слова, близкие каждому.

Название юбилейного тура оставляет место для размышлений — пусть каждый заполнит его тем, чем «Чайф» для него является. Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем накопленным за тридцать пять лет багажом.

Программа концертов отразит разные периоды жизни музыкантов, их разные возрасты, как, впрочем, и любого человека. Возраст, когда находишься в состоянии войны с окружающим миром за свои убеждения, за самого себя и свое место под солнцем, в состоянии спора с самим собой. Другой возраст, когда начинаешь анализировать свои переживания и строить свой собственный мир, пытаясь понять, что тебе в нем необходимо. Еще один возраст, когда понимаешь, что материалы для собственного мира нашлись, и это любовь к женщине, к семье, это настоящая большая дружба, это музыка, литература, кино, живопись, театр. Когда научился получать удовольствие от жизни и можешь распространять свой собственный гармоничный мир и любовь к жизни, как круги на воде.

Песни, которые вошли в программу юбилейного тура, условно разделены на три части — серьезную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции. А еще на концертах тура будет очень красиво, причем оформление сцены будет универсальным, чтобы производить эффект как в огромных залах с серьезными техническими возможностями, так и в небольших.

«Чайф» любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение и произвести незабываемое впечатление своими концертами. Музыканты счастливы, что могут отпраздновать этот значительный юбилей вместе с вами на концертах тура «Война, мир и…».

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