Когда и на кого в Тульской области можно будет поохотиться этой весной
Добыча птицы будет разрешена в 30 охотничьих угодьях региона.
Через 3 дня, 26 марта, в Тульской области стартует охотничий сезон. До 24 апреля можно будет охотиться на селезней с живой подсадной уткой, а с 9 по 18 апреля — на вальдшнепов, тетеревов, селезней уток и гусей.
В 17 районах Тульской области находится 30 общедоступных охотничьих угодий, для каждого из которых Министерство природных ресурсов и экологии устанавливает пропускную способность. В этом году цифры выглядят так:
|
Район
|
Охотничье хозяйство
|
Вальдшнепы, гуси, селезни уток
|
Селезни уток с использованием живых подсадных уток
|
Алексинский
|
«Приокское»
|
50
|
20
|
Белевский
|
«Окское»
|
40
|
20
|
Богородицкий
|
«Богородицкое»
|
95
|
20
|
Воловский
|
«Свистовское»
|
25
|
10
|
«Верхоупское»
|
35
|
10
|
«Воловское»
|
35
|
10
|
«Любимовское»
|
35
|
10
|
«Баскаковское»
|
25
|
10
|
Ефремовский
|
«Трусовское»
|
58
|
20
|
Каменский
|
«Молчановское»
|
15
|
10
|
«Вознесенское»
|
15
|
5
|
«Яблоньковское»
|
18
|
10
|
«Архангельское»
|
27
|
15
|
Кимовский
|
«Табольское»
|
9
|
5
|
«Зубовское»
|
54
|
15
|
«Зеркальное»
|
45
|
15
|
Куркинский
|
«Куркинское»
|
48
|
20
|
«Самарское»
|
27
|
10
|
Киреевский
|
«Гамовское»
|
200
|
40
|
Ленинский
|
«Тульское»
|
200
|
60
|
Новомосковский
|
«Гремячевское»
|
64
|
20
|
Одоевский
|
«Рылевское»
|
40
|
20
|
Плавский
|
«Частинское»
|
25
|
5
|
«Ольховское»
|
60
|
15
|
Тепло-Огаревский
|
«Доробинское»
|
27
|
10
|
«Северное»
|
47
|
10
|
Чернский
|
«Кудиновское»
|
41
|
15
|
«Липицкое»
|
30
|
15
|
Щекинский
|
«Карамышевское»
|
20
|
10
|
Ясногорский
|
«Жерновское»
|
79
|
20