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Когда и на кого в Тульской области можно будет поохотиться этой весной
Фото: Яндекс.Дзен

Когда и на кого в Тульской области можно будет поохотиться этой весной

Добыча птицы будет разрешена в 30 охотничьих угодьях региона.

Через 3 дня, 26 марта, в Тульской области стартует охотничий сезон. До 24 апреля можно будет охотиться на селезней с живой подсадной уткой, а с 9 по 18 апреля — на вальдшнепов, тетеревов, селезней уток и гусей.

В 17 районах Тульской области находится 30 общедоступных охотничьих угодий, для каждого из которых Министерство природных ресурсов и экологии устанавливает пропускную способность. В этом году цифры выглядят так:

Район

Охотничье хозяйство

Вальдшнепы, гуси, селезни уток

Селезни уток с использованием живых подсадных уток

Алексинский

«Приокское»

50

20

Белевский

«Окское»

40

20

Богородицкий

«Богородицкое»

95

20

Воловский

«Свистовское»

25

10

«Верхоупское»

35

10

«Воловское»

35

10

«Любимовское»

35

10

«Баскаковское»

25

10

Ефремовский

«Трусовское»

58

20

Каменский

«Молчановское»

15

10

«Вознесенское»

15

5

«Яблоньковское»

18

10

«Архангельское»

27

15

Кимовский

«Табольское»

9

5

«Зубовское»

54

15

«Зеркальное»

45

15

Куркинский

«Куркинское»

48

20

«Самарское»

27

10

Киреевский

«Гамовское»

200

40

Ленинский

«Тульское»

200

60

Новомосковский

«Гремячевское»

64

20

Одоевский

«Рылевское»

40

20

Плавский

«Частинское»

25

5

«Ольховское»

60

15

Тепло-Огаревский

«Доробинское»

27

10

«Северное»

47

10

Чернский

«Кудиновское»

41

15

«Липицкое»

30

15

Щекинский

«Карамышевское»

20

10

Ясногорский

«Жерновское»

79

20

 

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