Когда и на кого в Тульской области можно будет поохотиться этой весной

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Через 3 дня, 26 марта, в Тульской области стартует охотничий сезон. До 24 апреля можно будет охотиться на селезней с живой подсадной уткой, а с 9 по 18 апреля — на вальдшнепов, тетеревов, селезней уток и гусей.

В 17 районах Тульской области находится 30 общедоступных охотничьих угодий, для каждого из которых Министерство природных ресурсов и экологии устанавливает пропускную способность. В этом году цифры выглядят так: