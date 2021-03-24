Какие гаражи затронет амнистия и как оформить гараж в собственность бесплатно

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Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. В эту дату начал действовать новый Градостроительный кодекс. С кодексом вступили в силу требования, по которым права собственности на недвижимость регистрируются сразу после ее постройки.

Во время амнистии, если гараж построен до 30 декабря 2004 года, человек, который им пользуется, или его наследники смогут бесплатно приватизировать землю под ним.

Но есть определенные условия:

если гараж представляет собой некапитальное строение (то есть у него нет уходящего в землю фундамента и его можно переместить на другой участок без потерь в конструкции), то приватизировать участок можно, только если он был образован из участка, ранее предоставленного на праве бессрочного пользования гаражному кооперативу, в котором состоял этот человек, и кооператив, в свою очередь, распределил гараж этому человеку;

участок под капитальным гаражом может быть как предоставлен человеку гаражным кооперативом, так и выделен любой организацией (например, там, где он работал) или государством. Капитальные гаражи могут быть как отдельными зданиями, так и быть блокированы общими стенами, стоя в один ряд, иметь общую крышу, фундамент и коммуникации.

Земля под гаражом, как и сам гараж, не может быть приватизирована, если гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Под амнистию также не подпадают:

гаражи, которые являются вспомогательными объектами по отношению к частным жилым домам, объектам производственного, промышленного или коммерческого назначения. В том числе если гаражи используются для предпринимательской деятельности — для услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомобилей;

гаражи, предназначенные для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности органов власти и транспортных организаций;

гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземные гаражи.

Также власти не раз заявляли, что под амнистию не подпадут гаражи-ракушки: они относятся к некапитальным строениям, но находятся не на территории гаражных кооперативов.

Как приватизировать гараж и землю под ним?

Пользователь гаража должен написать заявление о предоставлении ему земельного участка. В таком заявлении нужно указать, что гараж построен до 30 декабря 2004 года. Также к заявлению нужно приложить:

документ, по которому у заявителя возникло право пользования участком;

схему расположения участка на кадастровом плане территории (если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории);

технический план гаража.

Если у заявителя нет документа, который подтверждает выделение ему в пользование участка, то он может приложить по крайней мере один из следующих документов:

заключенный до декабря 2004 года договор о подключении гаража к инженерным сетям, договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года. В этом документе заявитель должен быть указан в качестве правообладателя гаража или заказчика работ. В документе также должна быть указана дата постройки гаража — не позже 30 декабря 2004 года.

Для участков, входящих в гаражные кооперативы, нужно приложить также следующие документы:

документ, подтверждающий предоставление земли гаражному кооперативу или подтверждающий приобретение кооперативом права на использование участка;

решение общего собрания членов кооператива о распределении гражданину гаража и участка или документ, подтверждающий выплату таким гражданином паевого взноса в кооператив;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе. Если гаражный кооператив прекратил существование, пользователь гаража все равно имеет право на землю, в таком случае в заявлении нужно указать, что кооператив ликвидирован.

После согласования заявления право собственности (или аренды, если участок нельзя приватизировать) на землю оформляется одновременно с государственным кадастровым учетом гаража и регистрацией прав собственности на него. После того как одобрена передача участка в собственность пользователю гаража, власти должны в течение пяти рабочих дней передать документы в Росреестр. Если за это время они не подали такое заявление, то обратиться с ним может сам пользователь гаража.

Напомним, в сентябре в России начнется пятилетняя «гаражная амнистия».