Тульская Тёща принарядилась к фестивалю GingerFest

До международного фестиваля молодежных театров GingerFest остается совсем немного времени. И известные тульские памятники уже начинают наряжаться! Первой, как истинная кокетка и театралка, принарядилась знаменитая и всенародно любимая Тëща.

А рядом с ней 6 и 7 марта дежурят GingerМимы. И это неспроста! Ищите рыжих мимов на улицах города, фотографируйтесь с ними, выкладывайте фото на свою страницу в Instagram, отмечайте аккаунт @gingertheatrefest, и получайте шанс выиграть билеты на спектакли фестиваля и подарки. Первый розыгрыш состоится 21 марта в 19.00, в прямом эфире в инстаграм-аккаунте фестиваля.





А тульские памятники будут наряжаться на каждые выходные вплоть до начала фестиваля. И для тех, кто сфотографирует все статуи в фестивальных костюмах, и выложит на свою страницу, у организаторов приготовлены специальные призы.

Напомним, с 9 по 13 апреля 2021 года в Туле пройдет международный фестиваль молодежных театров GingerFest.