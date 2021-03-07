новости
новости
Регистрация
В Туле объявлено метеопредупреждение из-за метели и порывов ветра до 18 м/с

В Туле объявлено метеопредупреждение из-за метели и порывов ветра до 18 м/с

МЧС призывает жителей быть внимательными.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу в течение суток 7 марта на территории Тульской области ожидается снег, местами метель, на дорогах местами снежные заносы и гололедица, усиление юго-западного ветра порывами 13−18 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности. Будьте внимательны и берегите себя.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
метеопредупреждениеветер7 марта
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Суточная статистика по коронавирусу в Тульской области: 110 заражений, 9 смертей
Суточная статистика по коронавирусу в Тульской области: 110 заражений, 9 смертей
Тульская Тёща принарядилась к фестивалю GingerFest
Тульская Тёща принарядилась к фестивалю GingerFest
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.