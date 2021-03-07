В Туле объявлено метеопредупреждение из-за метели и порывов ветра до 18 м/с

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу в течение суток 7 марта на территории Тульской области ожидается снег, местами метель, на дорогах местами снежные заносы и гололедица, усиление юго-западного ветра порывами 13−18 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности. Будьте внимательны и берегите себя.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».