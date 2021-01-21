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Безработный москвич осужден за попытку сбыть в Туле крупную партию наркотиков

Безработный москвич осужден за попытку сбыть в Туле крупную партию наркотиков

Готовил закладки 20-летний гражданин на даче у мамы.

В Туле 20-летний безработный москвич признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что ранее не судимый обвиняемый весной прошлого года разложил 63 закладки с наркотиками по территории Привокзального округа. Крупную партию (1,29 кг) он подготовил и расфасовал на даче матери в поселке Иншинский. Продать наркотики не удалось - его задержали сотрудники полиции.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. 
 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:50 +2
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