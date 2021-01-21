Безработный москвич осужден за попытку сбыть в Туле крупную партию наркотиков

Готовил закладки 20-летний гражданин на даче у мамы.

В Туле 20-летний безработный москвич признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее не судимый обвиняемый весной прошлого года разложил 63 закладки с наркотиками по территории Привокзального округа. Крупную партию (1,29 кг) он подготовил и расфасовал на даче матери в поселке Иншинский. Продать наркотики не удалось - его задержали сотрудники полиции.

Решением суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.