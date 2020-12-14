В Туле состоялся премьерный показ спектакля «Мама Шамана»: фоторепортаж

Спектакль «Мама Шамана» — философские сказки о времени, смысле жизни. Как рассказала Myslo режиссер Людмила Кацеро, над постановкой трудилась большая команда художников, костюмеров, и не только из Тулы. Некоторые реквизиты делали в Москве, поучаствовал в воплощении сказки и молодежный театр из Астаны. Ребята делали некоторых кукол и записывали аудио для истории.

- Сказки Яны Мори издаются большими тиражами, у них огромное количество поклонников по всему миру. Но они еще ни разу не были поставлены на сцене, — говорила режиссер.

Истории писательницы — специфические, воплотить на сцене их довольно сложно. Чтобы рассказать эту магическую историю тульским зрителям, актеры задействовали все возможные форматы.

- Благодарим наших чутких зрителей, вместе с которыми мы странствовали вглубь себя. Всегда рады видеть вас в театре, и всегда ждем ваших отзывов! — написали актеры театра на своей странице ВКонтакте.