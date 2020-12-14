новости
новости
Регистрация
В Туле состоялся премьерный показ спектакля «Мама Шамана»: фоторепортаж

В Туле состоялся премьерный показ спектакля «Мама Шамана»: фоторепортаж

Эту историю на сцене ГКЗ рассказали актеры тульского театра-студии «Мюсли».

Спектакль «Мама Шамана» — философские сказки о времени, смысле жизни. Как рассказала Myslo режиссер Людмила Кацеро, над постановкой трудилась большая команда художников, костюмеров, и не только из Тулы. Некоторые реквизиты делали в Москве, поучаствовал в воплощении сказки и молодежный театр из Астаны. Ребята делали некоторых кукол и записывали аудио для истории.

- Сказки Яны Мори издаются большими тиражами, у них огромное количество поклонников по всему миру. Но они еще ни разу не были поставлены на сцене, — говорила режиссер.

Истории писательницы — специфические, воплотить на сцене их довольно сложно. Чтобы рассказать эту магическую историю тульским зрителям, актеры задействовали все возможные форматы.

- Благодарим наших чутких зрителей, вместе с которыми мы странствовали вглубь себя. Всегда рады видеть вас в театре,  и всегда ждем ваших отзывов! — написали актеры театра на своей странице ВКонтакте.

Галерея
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 1
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 2
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 3
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 4
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 5
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 6
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 7
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 8
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 9
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 10
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 11
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 12
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 13
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 14
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 15
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 16
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 17
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 18
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 19
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 20
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 21
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 22
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 23
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 24
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 25
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 26
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 27
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 28
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 29
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 30
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 31
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 32
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 33
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 34
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 35
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 36
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 37
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 38
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 39
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 40
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 41
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 42
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 43
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 44
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 45
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 46
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 47
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 48
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 49
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 50
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 51
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 52
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 53
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 54
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 55
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 56
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 57
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 58
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 59
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 60
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 61
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 62
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 63
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 64
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 65
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 66
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 67
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 68
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 69
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 70
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 71
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 72
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 73
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 74
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 75
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 76
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 77
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 78
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 79
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 80
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 81
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 82
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 83
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 84
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 85
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 86
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 87
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 88
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 89
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 90
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 91
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 92
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 93
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 94
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 95
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 96
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 97
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 98
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 99
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 100
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 101
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 102
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 103
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 104
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 105
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 106
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 107
Спектакль "Мама Шамана", Фото: 108
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
театр-студия Мюслиспектакль Мама Шамана

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине при пожаре погиб мужчина
В Алексине при пожаре погиб мужчина
В Туле сегодня снег и гололедица
В Туле сегодня снег и гололедица
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.