Режиссер спектакля «Мама Шамана»: о магии на сцене, ритуальных масках и чудесах

Фото предоставлено режиссером спектакля.

Спектакль «Мама Шамана» — философские сказки о времени, смысле жизни. Сказки для темных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.

Театр-студия «Мюсли» поставил спектакль по мотивам сказок Яны Мори. Премьерный показ состоится 12 декабря на сцене Городского концертного зала. Режиссером выступила Людмила Кацеро. В интервью Myslo она рассказала, чем актеры удивят зрителей.

– Мама Шамана — некая загадочная женщина, которая проживает на Севере, сочетает домашние дела с магией и чудесами. Она может остановить время, повернуть его вспять, может уничтожить мир и воссоздать его снова. Сказки Яны Мори издаются большими тиражами, у них огромное количество поклонников по всему миру. Но они еще ни разу не были поставлены на сцене. Наш спектакль — первое театральное воплощение. Яна предоставила нам творческую свободу. К сожалению, она сама не сможет присутствовать в зале, мы отправим ей видео. Конечно, хочется, чтобы спектакль ей понравился. Если мы создали что-то не похожее на ее виденье, это нормально, экранизация не должна быть ксерокопией произведения.

Сказки Яны Мори — специфические, воплотить на сцене их довольно сложно. Чтобы рассказать эту магическую историю тульским зрителям, актеры задействовали все возможные форматы. По словам режиссера, получилось зрелищно и захватывающе.

– Спектакль получился необычный, своеобразный даже для нашего театра, хоть мы и экспериментаторы. Актеры практически не говорят на сцене, только одна актриса-сказочница рассказывает истории. Мы попробовали рассказать эту историю с помощью различных техник. На сцене будут присутствовать актеры в ритуальных масках, планшетные куклы, театр масок, театр теней. Есть эпизоды, в которых мы покажем на экране анимацию, специально созданную для спектакля.

Еще одна фишка спектакля — зритель будет не только смотреть и слушать, он сможет задействовать все свои органы чувств!

– Туляки почувствуют ароматы леса, сухих трав, это поможет представить картину полностью, как будто они пришли к Маме Шамана домой. Наша героиня поит гостей травяным чаем. Особо везучие зрители смогут попробовать его на сцене. Сюжет предполагает, что главный персонаж видит, что внутри у человека: у кого-то море поет, у кого-то звучит лес, у кого-то пустыня. Мама Шамана «прочитает» души некоторых зрителей.

Над спектаклем трудилась большая команда художников, костюмеров, и не только из Тулы. Некоторые реквизиты делали в Москве, поучаствовал в воплощении сказки и молодежный театр из Астаны. Ребята делали некоторых кукол и записывали аудио для истории.

– Этот мир для нас новый, хочется, чтобы зрители полюбили спектакль вместе с нами. Мы приглашаем тех, кто хочет ощутить в сердце частичку магии, кто не боится странных и философских сказок, кто готов открыться чему-то новому. Надеемся, что зрители будут смотреть спектакль не только глазами, но и сердцем, — говорит Людмила Кацеро.

Спектакль «Мама Шамана» состоится 12 декабря в 17.00 в ГКЗ.

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