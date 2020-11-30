Состоялась премьера снятого в Туле фильма «Лайк. Подписка. Смерть»

Фото Кинокомиссии Тульской области.

В Туле в концертном зале Concert Hall состоялась премьера короткометражного фильма «Лайк. Подписка. Смерть» режиссера Сергея Гурьянова. Мероприятие посетил заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

Напомним, съемки проходили в сентябре на территории «Ликерки Лофт». По сюжету, главный герой стремится стать знаменитым и тем самым реализовать мечту своей матери. И в итоге делает это самым неожиданным образом.

Сергей Гурьянов — тульский режиссер, среди его фильмов «Последний штрих», «Когда всё закончится», «Как в кино». Он также режиссер рекламных роликов для ряда автомобильных брендов.





В главной роли снялись Василий Карпенко (актер сериалов «Кухня», «Молодежка», «30 свиданий») и Елиза Вета («Последняя исповедь», «Парни из стали», SelfieMania, «Как в кино»).

В одной из массовых сцен приняли участие и туляки. На площадке «Ликерки» было задействовано более 40 человек, одни из которых выступали в роли группы поддержки звезды, другие — в роли вооруженных полицейских.



Съемки проходили при поддержке Кинокомиссии Тульской области.