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Состоялась премьера снятого в Туле фильма «Лайк. Подписка. Смерть»
Фото Кинокомиссии Тульской области.

Состоялась премьера снятого в Туле фильма «Лайк. Подписка. Смерть»

Съемки проходили на территории «Ликерки Лофт».

В Туле в концертном зале Concert Hall состоялась премьера короткометражного фильма «Лайк. Подписка. Смерть» режиссера Сергея Гурьянова. Мероприятие посетил заместитель председателя Кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев.

Напомним, съемки проходили в сентябре на территории «Ликерки Лофт». По сюжету, главный герой стремится стать знаменитым и тем самым реализовать мечту своей матери. И в итоге делает это самым неожиданным образом.

Сергей Гурьянов — тульский режиссер, среди его фильмов «Последний штрих», «Когда всё закончится», «Как в кино». Он также режиссер рекламных роликов для ряда автомобильных брендов.



В главной роли снялись Василий Карпенко (актер сериалов «Кухня», «Молодежка», «30 свиданий») и Елиза Вета («Последняя исповедь», «Парни из стали», SelfieMania, «Как в кино»).

В одной из массовых сцен приняли участие и туляки. На площадке «Ликерки» было задействовано более 40 человек, одни из которых выступали в роли группы поддержки звезды, другие — в роли вооруженных полицейских.

Съемки проходили при поддержке Кинокомиссии Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:28 +3
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