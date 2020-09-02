Туляки снялись в роли вооруженных полицейских в фильме «Лайк. Подписка. Смерть»

Фото Кинокомиссии Тульской области.

В Туле прошел еще один съемочный день короткометражного игрового фильма «Лайк. Подписка. Смерть» режиссера Сергея Гурьянова.



Как сообщает Кинокомиссия Тульской области, в массовой сцене приняли участие жители города. На площадке было задействовано более 40 человек, одни из которых выступали в роли группы поддержки звезды, другие — в роли вооруженных полицейских.





Отметим, что съемки этого фильма в Туле стартовали в июле. Тогда у проекта было рабочее название «Insta муви». По сюжету главный герой стремится стать знаменитым, тем самым реализуя мечту своей матери.

Сергей Гурьянов — туляк. Режиссер таких фильмов, как «Последний штрих», «Когда всё закончится», «Как в кино», а также автор роликов для автомобильных брендов. Победитель многих кинофестивалей, финалист конкурса короткометражных фильмов NESPRESSO TALENTS – 2020 и кинофестиваля «Перемотка» в 2012 году. Участник ММКФ и Los Angeles CineFest.

В главных ролях фильма – Василий Карпенко (актер сериалов «Кухня», «Молодежка», «30 свиданий») и Елиза Вета («Последняя исповедь», «Парни из стали», SelfieMania, «Как в кино»).