По каким адресам тулякам в декабре отключат газ

Фото АО «Тулагоргаз».

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса 2 декабря с 10.00 до 17.00:

ул. Октябрьская, 22, подъезд № 1.

7 декабря с 10.00 до 17.00:

ул. Майская, 3, подъезд № 1.

ул. Октябрьская, 22, подъезд № 2.

с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 88, подъезд № 1.

с 15.00 до 20.00:

ул. Д. Ульянова, 20.

8 декабря с 10.00 до 17.00:

ул. Майская, 3, подъезд № 2.

с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 88, подъезд № 2.

с 15.00 до 20.00:

ул. Первомайская, 36,

ул. Кауля, 7, корпус 1,

4-й проезд Мясново, 68.

9 декабря с 10.00 до 17.00:

ул. Майская, 3, подъезд № 3.

ул. Октябрьская, 22, подъезд № 3.

с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 88, подъезд № 3.

10 декабря с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 88, подъезд № 4.

с 15.00 до 20.00:

ул. Ползунова, 15, корпус 1.

14 декабря с 15.00 до 20.00:

ул. Демонстрации, 1-б.

ул. Новомосковская, 9.

15 декабря с 15.00 до 20.00:

ул. Вересаева, 4.

21 декабря с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 90, подъезд № 1.

22 декабря с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 90, подъезд № 2.

23 декабря с 10:00 до 16:00:

ул. Кутузова, 90, подъезд № 3.

24 декабря с 10.00 до 16.00:

ул. Кутузова, 90, подъезд № 4.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.