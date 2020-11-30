По каким адресам тулякам в декабре отключат газ
Публикуем список.
В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
2 декабря с 10.00 до 17.00:
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 1.
7 декабря с 10.00 до 17.00:
- ул. Майская, 3, подъезд № 1.
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 2.
с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 1.
с 15.00 до 20.00:
- ул. Д. Ульянова, 20.
8 декабря с 10.00 до 17.00:
- ул. Майская, 3, подъезд № 2.
с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 2.
с 15.00 до 20.00:
- ул. Первомайская, 36,
- ул. Кауля, 7, корпус 1,
- 4-й проезд Мясново, 68.
9 декабря с 10.00 до 17.00:
- ул. Майская, 3, подъезд № 3.
- ул. Октябрьская, 22, подъезд № 3.
с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 3.
10 декабря с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 88, подъезд № 4.
с 15.00 до 20.00:
- ул. Ползунова, 15, корпус 1.
14 декабря с 15.00 до 20.00:
- ул. Демонстрации, 1-б.
- ул. Новомосковская, 9.
15 декабря с 15.00 до 20.00:
- ул. Вересаева, 4.
21 декабря с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 1.
22 декабря с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 2.
23 декабря с 10:00 до 16:00:
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 3.
24 декабря с 10.00 до 16.00:
- ул. Кутузова, 90, подъезд № 4.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.