Министр здравоохранения Тульской области: «Молитвы о медиках и людях, переносящих недуги, очень помогают»

Фото Александра Морозова, Тульская епархия.

Тульская епархия заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве с министерством здравоохранения региона по ряду вопросов, среди которых укрепление институтов семьи, материнства и детства, противодействие алкоголизму, наркомании и курению и др.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк поблагодарил тульскую митрополию за поддержку и молитвы духовенства:

- Недавние испытания, которые легли на весь наш народ и всю страну, и то, как мы вышли из них, еще раз стали доказательством слов, что на все воля Божья. Мы почувствовали усилия всех людей и благотворителей, которые старались обеспечить медиков средствами защиты, помогали людям побороть недуг. Болезнь — это всегда тяжелое психологическое испытание, потому наличие молельных комнат и храмов при больницах очень помогает болящим. Возношение молитв о медиках и людях, переносящих недуги, очень помогает, потому что физические силы могут заканчиваться, наступает усталость, но сила духа позволяет трудиться даже тогда, когда физических сил уже нет. Как говорит мой духовный отец игумен Платон, Господь помогает нам во всем и позволяет ощутить духовную близость, — цитирует Эрка Тульская епархия.