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Новые коронавирусные ограничения в Тульской области: 10 самых важных вопросов

Новые коронавирусные ограничения в Тульской области: 10 самых важных вопросов

Региональное правительство разъяснило Указ губернатора.

Губернатор внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Ограничения вступают в силу с 19 октября и продлятся до 31 декабря.

Публикуем ответы на самые важные вопросы.

1. Что в Указе понимается под массовым (деловым, развлекательным, досуговым) мероприятием?

Организованное мероприятие с численностью одновременного участия более 20 человек (например, свадьбы, похороны, корпоративы). Это запрещено до 31 декабря.

2. На какие мероприятия не распространяется введенный запрет?

На показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях. Также допускается проведение официальных мероприятий органами государственной власти или местного самоуправления, публичных слушаний. Но только с соблюдением требований Роспотребнадзора.

3. Деятельность каких организаций запрещена в ночное время (с 00.00 до 7.00)?

Организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), бильярдных, ночных клубов и караоке-клубов.

4. Сохраняется ли обязательный масочный режим?

Да.

5. Как проводить деловые мероприятия (рабочие совещания) с 19 октября?

Это возможно только, если число участников не будет более 20 человек. Остальные массовые деловые мероприятия исключительно в дистанционном режиме.

6. Могут ли работать музеи, проводить экскурсии с группами более 20 человек?

Да, но в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

7. Как работают кинотеатры, цирки, филармонии, концертные и выставочные залы?

Продолжают работу в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

8. Как работают рестораны?

Им запрещено работать с 00.00 до 7.00 и проводить организованные массовые развлекательные и досуговые мероприятия с количеством участников более 20 человек. Речь идет, в том числе, о свадьбах, корпоративах, банкетах и т. д.

При этом с 00.00 до 7.00 рестораны могут работать в режиме дистанционной торговли и самовывоза.

9. Работают ли боулинг, ночной клуб, караоке, бильярд?

Да, но до 00.00. При этом для них действует запрет по проведению массовых развлекательных мероприятий с численностью более 20 участников.

10. Можно ли проводить спортивные мероприятия?

Можно. Они проводятся в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

 

Друзья, остались ли у вас какие-либо вопросы о новых ограничениях? Задавайте их в комментариях.

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