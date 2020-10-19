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Жестокое обращение или воспитательный процесс? Туляки обсуждают видео из узловского детсада
Стоп-кадр из видео

Жестокое обращение или воспитательный процесс? Туляки обсуждают видео из узловского детсада

Поведение женщины определенно нельзя назвать правильным.

Обновлено в 13.35: добавлен комментарий министерства образования Тульской области
 
В группе «Узловая | Не Слухи» опубликовали видео, на котором запечатлен момент насильного кормления ребенка воспитателем детского садика. Из описания следует, что кадры сняты в МДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 20.
 
Главные действующие лица ролика — маленькая девочка и воспитатель Надежда П. После просмотра видео участники группы стали требовать увольнения воспитателя, называя происходящее жестью.
 

 
Корреспондент Myslo позвонил в детский сад по телефону. Там сообщили, что заведующая учреждением сейчас находится на больничном, и положили трубку.
 
«По данному факту министерством образования Тульской области и администрацией МО Узловский район проводится служебное расследование. Должностные лица, в случае подтверждения фактов неправомерных действий, будут привлечены к ответственности в установленном порядке», – прокомментировали в министерстве образования Тульской области.
 
 
Друзья! А что вы думаете об этом видео? Это проявление жестокости или нормальный воспитательный процесс? Давайте обсудим в комментариях!
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 +1
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