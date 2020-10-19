Жестокое обращение или воспитательный процесс? Туляки обсуждают видео из узловского детсада

Стоп-кадр из видео

Обновлено в 13.35: добавлен комментарий министерства образования Тульской области

В группе «Узловая | Не Слухи» опубликовали видео, на котором запечатлен момент насильного кормления ребенка воспитателем детского садика. Из описания следует, что кадры сняты в МДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 20.

Главные действующие лица ролика — маленькая девочка и воспитатель Надежда П. После просмотра видео участники группы стали требовать увольнения воспитателя, называя происходящее жестью.

Корреспондент Myslo позвонил в детский сад по телефону. Там сообщили, что заведующая учреждением сейчас находится на больничном, и положили трубку.

«По данному факту министерством образования Тульской области и администрацией МО Узловский район проводится служебное расследование. Должностные лица, в случае подтверждения фактов неправомерных действий, будут привлечены к ответственности в установленном порядке», – прокомментировали в министерстве образования Тульской области.

Друзья! А что вы думаете об этом видео? Это проявление жестокости или нормальный воспитательный процесс? Давайте обсудим в комментариях!