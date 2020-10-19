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В Тульской области вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

В Тульской области вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции до 31 декабря запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек. В данном случае запрет не распространяется на показы кинофильмов, концертную и выставочную деятельность, театральные постановки, цирковые представления, экскурсии в музеях.

Кроме того, запрещена с 00.00 до 7.00 деятельность бильярдных, боулингов, ночных и караоке клубов, а также работа организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза).

Указанные изменения вступают в силу с 19 октября текущего года.

Деятельность всех организаций возможна только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указе можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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