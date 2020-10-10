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Женщины, красное платье и стриптизер: В Туле состоялся бенефис Натальи Савченко

Женщины, красное платье и стриптизер: В Туле состоялся бенефис Натальи Савченко

9 октября с Тульском академическом театре драмы состоялась премьера комедии «Прощальный смех» Пола Эллиотта.

Комедия в 2-х действиях о подругах, чья жизнь уже давно превратилась в сгусток беспросветных серых дней, а единственной отдушиной была игра в бридж. Но стоило только умереть одной их, как все их существование переворачивается с ног на голову.

Главные роли исполнили: народная артистка России Наталья Савченко, заслуженная артистка России Любовь Спирихина, Марина Борисова, Марина Анисимова, Сергей Пыжов. Режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Краснов.

После спектакля команда и зрители поздравили Наталью Савченко с присвоением ей звания «Народная артистка России». Ее встречали стоячими овациями как коллеги, так и поклонники. Также произнесли речь руководители Тульской областной филармонии и сама актриса. Наталия поблагодарила свою команду, семью и зрителей, а также озвучила свой девиз на ближайшее время: «Продолжение следует…»

Елена Колоскова:

- Я не могу сказать, что являюсь заядлым театралом, но 1-2 раза в год выбираю в наш драматический. В прошлом году тоже приходила на открытие сезона, была в восхищении, но в силу ситуации в мире сезон закончился раньше обычного, и я больше не попала в театр. Очень ждала сегодняшний день, потому что совпало сразу несколько событий: открытие сезона, премьера и бенефис нашей любимой актрисы Натальи Савченко. Мои ожидания полностью оправдались, мне очень понравился спектакль, великолепная игра актёров и, конечно, поразило и растрогало до слез чествование Натальи Петровны после спектакля, из сердец зрителей на сцену неслось столько любви и теплоты, и этот поток не могли остановить никакие защитные маски и дистанции. Всем советую посмотреть этот спектакль. Затягивающий сюжет, который с одной стороны заставляет задуматься о том, что мы не вечны, а с другой даёт понять, что в любом возрасте есть возможность жить на полную катушку, что возраст - это не старость, старость - это состояние души и что в наших силах, до последних дней оставаться молодыми и задорными.

Оксана Лабзина:

- Я довольно часто посещаю наш театр. Честно говоря, сегодня я не могу выделить что-то конкретное, что-то, что понравилось больше всего. Здесь и само произведение хорошее и игра актеров потрясающая, а еще это совпало с бенефисом Савченко Натальи Петровны. Я впервые познакомилась с ее творчеством 21 год назад и не прекращаю следить за работой этой актрисы. Все роли Савченко запоминающиеся и выдающиеся, все спектакли в которых она участвовала мне очень понравились. Каждый человек вправе выбирать, на какой спектакль идти. Но я точно знаю, что если играет Наталья Петровна, то пьесе обеспечен успех.

Автор: Полина Салькова.

Галерея
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 3
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 14
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 17
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 21
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 23
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 24
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 25
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 26
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Бенефис Натальи Савченко, Фото: 29
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 30
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 31
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 32
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 33
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 34
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 35
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 36
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 37
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 38
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 39
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 40
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 41
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 42
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 43
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 44
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 45
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 46
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 47
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 48
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 49
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 50
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 51
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 52
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 53
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 54
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 55
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 56
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 57
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 58
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 59
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 60
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 61
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 62
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 63
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 64
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 65
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 66
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 67
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 68
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 69
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 70
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 71
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 72
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 73
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 74
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 75
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 76
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 77
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 78
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 79
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 80
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 81
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 82
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 83
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 84
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 85
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 86
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 87
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 88
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 89
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 90
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 91
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 92
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 93
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 94
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 95
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 96
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 97
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 98
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 99
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 100
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 101
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 102
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 103
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 104
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 105
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 106
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 107
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 108
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 109
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 110
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 111
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 112
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 113
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 114
Бенефис Натальи Савченко, Фото: 115
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Фотограф: Алексей Пирязев
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