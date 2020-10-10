Женщины, красное платье и стриптизер: В Туле состоялся бенефис Натальи Савченко

Комедия в 2-х действиях о подругах, чья жизнь уже давно превратилась в сгусток беспросветных серых дней, а единственной отдушиной была игра в бридж. Но стоило только умереть одной их, как все их существование переворачивается с ног на голову.

Главные роли исполнили: народная артистка России Наталья Савченко, заслуженная артистка России Любовь Спирихина, Марина Борисова, Марина Анисимова, Сергей Пыжов. Режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Краснов.

После спектакля команда и зрители поздравили Наталью Савченко с присвоением ей звания «Народная артистка России». Ее встречали стоячими овациями как коллеги, так и поклонники. Также произнесли речь руководители Тульской областной филармонии и сама актриса. Наталия поблагодарила свою команду, семью и зрителей, а также озвучила свой девиз на ближайшее время: «Продолжение следует…»

Елена Колоскова:

- Я не могу сказать, что являюсь заядлым театралом, но 1-2 раза в год выбираю в наш драматический. В прошлом году тоже приходила на открытие сезона, была в восхищении, но в силу ситуации в мире сезон закончился раньше обычного, и я больше не попала в театр. Очень ждала сегодняшний день, потому что совпало сразу несколько событий: открытие сезона, премьера и бенефис нашей любимой актрисы Натальи Савченко. Мои ожидания полностью оправдались, мне очень понравился спектакль, великолепная игра актёров и, конечно, поразило и растрогало до слез чествование Натальи Петровны после спектакля, из сердец зрителей на сцену неслось столько любви и теплоты, и этот поток не могли остановить никакие защитные маски и дистанции. Всем советую посмотреть этот спектакль. Затягивающий сюжет, который с одной стороны заставляет задуматься о том, что мы не вечны, а с другой даёт понять, что в любом возрасте есть возможность жить на полную катушку, что возраст - это не старость, старость - это состояние души и что в наших силах, до последних дней оставаться молодыми и задорными.

Оксана Лабзина:

- Я довольно часто посещаю наш театр. Честно говоря, сегодня я не могу выделить что-то конкретное, что-то, что понравилось больше всего. Здесь и само произведение хорошее и игра актеров потрясающая, а еще это совпало с бенефисом Савченко Натальи Петровны. Я впервые познакомилась с ее творчеством 21 год назад и не прекращаю следить за работой этой актрисы. Все роли Савченко запоминающиеся и выдающиеся, все спектакли в которых она участвовала мне очень понравились. Каждый человек вправе выбирать, на какой спектакль идти. Но я точно знаю, что если играет Наталья Петровна, то пьесе обеспечен успех.

Автор: Полина Салькова.