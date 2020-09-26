В Музее станка в День города открываются две выставки

Это поп-ап-проект DAST IST INDUSTRISH и выставка молодых тульских художников «По ту сторону Тулы».

26 сентября в рамках празднования Дня города Тулы Музей станка творческого индустриального кластера «Октава» анонсирует двойное открытие выставок: поп-ап-проекта DAST IST INDUSTRISH, организованного в рамках проекта «Тула сурового стиля», и выставку молодых тульских художников «По ту сторону Тулы».

Поп-ап-выставка DAST IST INDUSTRISH /ДАСТ ИСТ ИНДАСТРИШ объединила в себе интерес к индустриальному прошлому и настоящему Тулы. Музей совместно с куратором Александрой Кременец пригласил горожан принять участие в сборе экспонатов. Так, на выставке будет представлена уникальная коллекция виниловых пластинок, предметы заводского быта, фотографии, почтовые открытки и самодельные альбомы туляков.

Также будет возможность взглянуть на множество старинных микрофонов «Октавы», выпущенных с 1936 года, включая «Первый космический», — тот самый, в который Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!».

Дополняет этот важный экспонат удивительная находка, которой поделился музей МБОУ «ЦО №33», — это газета «Вечерняя Москва» от 1961 года, выпущенная в день запуска первого человека в космос.

Главный интерактивный компонент выставки — нейрогарнитура Mind Link. Каждый желающий сможет испытать себя в роли Левши двадцать первого века с помощью технологии «Не хочу работать, хочу думать», — это надо попробовать!

Начало выставки в 17.00.

Вернисаж.

Вход свободный.

Второй проект, приуроченный ко Дню города, — выставка молодых тульских художников «По ту сторону Тулы». На выставке будут представлены работы шести тульских художников. Гости увидят живопись Олега Агафонова, графику и зин Кати Бузовой, работы арт-группы Опус Графикум (Мария Головкина, Армен Аганесов, Елена Лузгина, Светлана Кошелева). Художники рассматривают родной город, отмечая без прикрас эстетику неприглядности, простоты, точности, — с любовью и непредвзято.

Также параллельно будут проходить ворк-шопы по архитектуре, работы с гипсовыми отливами и монотипии. Расписание будет опубликовано позже.

Начало выставки в 18.00.

Вернисаж.

Вход свободный.