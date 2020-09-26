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В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео

В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео

Эту композицию написал композитор Родион Щедрин.

Сегодня, 26 сентября, в кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле». Эту композицию специально к празднику написал композитор Родион Щедрин.

Гимн исполнили Всероссийский юношеский симфонический оркестр, его основатель и руководитель народный артист СССР Юрий Башмет и Камерный хор Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

Сюжет: День города 2020 и 500-летие кремля
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