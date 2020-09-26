В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео
Эту композицию написал композитор Родион Щедрин.
Сегодня, 26 сентября, в кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле». Эту композицию специально к празднику написал композитор Родион Щедрин.
Гимн исполнили Всероссийский юношеский симфонический оркестр, его основатель и руководитель народный артист СССР Юрий Башмет и Камерный хор Московской консерватории им.
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