В кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле»: видео

Сегодня, 26 сентября, в кремле состоялась мировая премьера «Гимна граду Туле». Эту композицию специально к празднику написал композитор Родион Щедрин.

Гимн исполнили Всероссийский юношеский симфонический оркестр, его основатель и руководитель народный артист СССР Юрий Башмет и Камерный хор Московской консерватории им. П. И. Чайковского .