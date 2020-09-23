Только до 30 сентября! Билеты на спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» со скидкой 30%

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ».

Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.

Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.

Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:

вы женщина или мужчина;

вы любите или любимы;

вы муж или жена;

вы любитель театральной магии;

вы хотите стать счастливым или счастливой.

Билеты спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Эксклюзивно для читателей Myslo — скидка 30% на билеты. Предложение действует до 30 сентября декабря.

Новая цена/старая цена

1750 р. 2500 р.

1400 р. 2000 р .

1050 р. 1500 р.

Приобрести билеты можно на сайте Myslo

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: