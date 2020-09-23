Только до 30 сентября! Билеты на спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» со скидкой 30%
Предложение действует только для покупателей Myslo-кассы.
18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ».
Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.
Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
- вы женщина или мужчина;
- вы любите или любимы;
- вы муж или жена;
- вы любитель театральной магии;
- вы хотите стать счастливым или счастливой.
Билеты спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Эксклюзивно для читателей Myslo — скидка 30% на билеты. Предложение действует до 30 сентября декабря.
Новая цена/старая цена
1750 р.
2500 р.
1400 р.
2000 р.
1050 р.
1500 р.
Приобрести билеты можно на сайте Myslo
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00