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Только до 30 сентября! Билеты на спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» со скидкой 30%

Только до 30 сентября! Билеты на спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» со скидкой 30%

Предложение действует только для покупателей Myslo-кассы.

18 октября в ресторанном комплексе «Пряности & Радости» состоится спектакль «Я – СЧАСТЬЕ». 

Это спектакль-семинар, спектакль-лаборатория, спектакль-исследование, в котором артисты вместе со зрителем исследуют тему отношений двух различных миров: мира мужчин и мира женщин.

Волшебная возможность для мужчин увидеть мир глазами женщины, а женщинам – глазами мужчин. Слёзная комедия для мужчин и женщин о том, как Паша и Люба поняли, что они очень любят друг друга.
 
Спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» – наглядное пособие о том, как жить счастливо и в любви. Этот спектакль для вас, если:
 
  • вы женщина или мужчина;
  • вы любите или любимы;
  • вы муж или жена;
  • вы любитель театральной магии;
  • вы хотите стать счастливым или счастливой.

Билеты спектакль «Я – СЧАСТЬЕ» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Эксклюзивно для читателей Myslo — скидка 30% на билеты. Предложение действует до 30 сентября декабря.

Новая цена/старая цена

 1750 р. 2500 р.

1400 р. 2000 р.

 1050 р. 1500 р.

Приобрести билеты можно на сайте Myslo

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:23 +1
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