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В финале «Российской студенческой весны» выступят студенты из Тулы

В финале «Российской студенческой весны» выступят студенты из Тулы

Девять студентов из четырех учебных заведений представят лучшие номера в двух направлениях.

Тульский регион на фестивале представят талантливые ребята из Тульского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, Тульского машиностроительного колледжа им. Н. Демидова, ТулГУ. Финалисты выступят в театральном и вокальном направлениях.

Впервые Тульская область представит на всероссийском этапе целый театральный коллектив. Ранее в театральном направлении финала фестиваля регион выдвигал только конкурсантов в номинации художественное слово.

Отбор в Тульской области прошел с 3 по 17 августа в офлайн-режиме, но без зрителей. Финал региона состоялся 26 августа в прямом эфире и собрал более 6000 просмотров. Всего было подано 346 заявок, но в конкурсе продолжили участие 200 человек. Среди них – 28 победителей регионального этапа.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков:

Владислав Даванков

Фестиваль «Российская студенческая весна» – это первый творческий проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», и с каждым годом он становится ярче, красочнее и масштабнее. «Студвесна» впервые стартует осенью. Преодолев трудности вынужденной изоляции и доказав всем – настоящее творчество и вдохновение не остановить. Самые яркие коллективы соберутся в Ростове-на-Дону, чтобы своим примером показать всей стране силу традиции фестивального движения. Готовность к любым испытаниям для достижения творческого результата.

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В 2020 году XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы»» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

Член Общественной палаты Российской Федерации, и.о. Председателя Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий:

Павел Красноруцкий

Мы очень рады тому, что несмотря на долгий период ограничительных мер нам удалось провести региональные отборы и студенты смогут представить своё творчество на национальном финале «Российской студенческой весны». В этом году мы постарались организовать насыщенную конкурсную и образовательную программу не только для очных участников. Все дни в прямом эфире нового проекта Российского Союза Молодежи «Студвесна ONLINE» ВКонтакте пройдут творческие встречи с экспертами фестиваля.


Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования РФедерации, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Ростовской области, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

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