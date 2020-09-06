Фото Дмитрия Пыраева
«Заколдованное» место: два одинаковых ДТП на Калужском шоссе в Туле
Разница между датой снимков, которые прислал в редакцию читатель — всего сутки.
Очевидец прислал в редакцию фото с места ДТП, которое произошло вечером 6 сентября на Калужском шоссе в Туле. В районе дома № 7 столкнулись три легковых автомобиля, которые следовали в направлении пр. Ленина.
Интересно, что всего сутки назад на этом же самом месте тоже столкнулись три автомобиля. Обе ситуации похожи — скорее всего причиной автоаварий стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.
Окончательные причины и обстоятельства происшествий предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Внимание! Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp, Viber 24/7).
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