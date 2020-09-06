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«Заколдованное» место: два одинаковых ДТП на Калужском шоссе в Туле
Фото Дмитрия Пыраева

«Заколдованное» место: два одинаковых ДТП на Калужском шоссе в Туле

Разница между датой снимков, которые прислал в редакцию читатель — всего сутки.

Очевидец прислал в редакцию фото с места ДТП, которое произошло вечером 6 сентября на Калужском шоссе в Туле. В районе дома № 7 столкнулись три легковых автомобиля, которые следовали в направлении пр. Ленина.
 
Интересно, что всего сутки назад на этом же самом месте тоже столкнулись три автомобиля. Обе ситуации похожи — скорее всего причиной автоаварий стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.
 
 
Окончательные причины и обстоятельства происшествий предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
 
 

Внимание! Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp, Viber 24/7).

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:44 +8
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