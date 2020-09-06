«Заколдованное» место: два одинаковых ДТП на Калужском шоссе в Туле

Фото Дмитрия Пыраева

Разница между датой снимков, которые прислал в редакцию читатель — всего сутки.

Очевидец прислал в редакцию фото с места ДТП, которое произошло вечером 6 сентября на Калужском шоссе в Туле. В районе дома № 7 столкнулись три легковых автомобиля, которые следовали в направлении пр. Ленина.

Интересно, что всего сутки назад на этом же самом месте тоже столкнулись три автомобиля. Обе ситуации похожи — скорее всего причиной автоаварий стало несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.

Окончательные причины и обстоятельства происшествий предстоит установить сотрудникам ГИБДД.