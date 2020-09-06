В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 7 сентября в Плавском и Узловском районах ожидается высокая степень пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
- Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы.
- Не поджигайте сухую траву: огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым.
- Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы.
- Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву.
- Проводите с детьми и подростками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками.
- Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
- Не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки.
- Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.
- Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».
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