В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 7 сентября в Плавском и Узловском районах ожидается высокая степень пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!