За обстановкой на трассе «Дон» будут следить беспилотники

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В сентябре «Автодор» приступит к тестированию новой системы мониторинга безопасности на федеральных трассах, в которой задействованы беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет «Российская газета».

Испытания пройдут на территории Московской и Тульской областей на участке с 82-го по 203-й километр. Беспилотники будут вылетать трижды в неделю – утром и вечером. Они будут следить за нештатными ситуациями на дороге – к ним относится, например, движение задним ходом или остановка в неположенном месте.

Информация будет передаваться на компьютер диспетчера системы управления дорожным движением. Тестирование продлится полгода. Сначала беспилотники будут летать по заранее запрограммированному маршруту и под контролем оператора. В будущем такие полёты могут быть полностью автоматизированы.