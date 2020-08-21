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Тулякам представили работы лучших молодых фотографов России

Тулякам представили работы лучших молодых фотографов России

Выставка будет работать до 3 сентября 2020 года.

20 августа в Выставочном зале Тулы открылась выставка работ лауреатов и дипломантов конкурса «Молодые фотографы России-2020». Экспозиция приурочена ко Всемирному дню фотографии.

В этом году в конкурсе приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет. Интересно, что жители и гости оружейной столицы получили возможность первыми оценить талант лучших российских фотографов. Далее снимки отправятся в Москву.

На вернисаже присутствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, организаторы конкурса и др.

После церемонии открытия гости ознакомились с работами. В итоговую выставку вошли более 30 снимков фотохудожников из 12 регионов России, которые в своем творчестве выразили отношение к социальным проблемам. Посетители смогут проследить оригинальный «Путь к успеху» Павла Докучаева, визуально отправиться в будущее вместе с Дарьей Агафоновой и даже на миг переместиться в космическое пространство.

Галерея
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 1
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 2
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 3
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 4
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 5
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 6
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 7
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 8
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 9
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 10
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 11
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 12
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 13
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 14
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 15
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 16
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 17
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 18
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 19
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 20
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 21
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 22
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 23
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 24
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 25
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 26
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 27
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 28
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 29
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 30
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 31
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 32
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 33
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 34
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 35
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 36
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 37
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 38
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 39
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 40
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 41
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 42
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 43
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 44
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 45
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 46
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 47
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 48
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 49
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 50
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 51
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 52
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 53
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 54
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 55
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 56
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 57
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 58
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 59
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 60
Выставка "Молодые фотографы России", Фото: 61
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:24 +2
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