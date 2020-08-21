Тулякам представили работы лучших молодых фотографов России

20 августа в Выставочном зале Тулы открылась выставка работ лауреатов и дипломантов конкурса «Молодые фотографы России-2020». Экспозиция приурочена ко Всемирному дню фотографии.

В этом году в конкурсе приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 35 лет. Интересно, что жители и гости оружейной столицы получили возможность первыми оценить талант лучших российских фотографов. Далее снимки отправятся в Москву.

На вернисаже присутствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, организаторы конкурса и др.

После церемонии открытия гости ознакомились с работами. В итоговую выставку вошли более 30 снимков фотохудожников из 12 регионов России, которые в своем творчестве выразили отношение к социальным проблемам. Посетители смогут проследить оригинальный «Путь к успеху» Павла Докучаева, визуально отправиться в будущее вместе с Дарьей Агафоновой и даже на миг переместиться в космическое пространство.