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В Тульской области медики спасли жизнь женщине, которой поезд отрезал ноги

В Тульской области медики спасли жизнь женщине, которой поезд отрезал ноги

Оперативно прибывшая на место бригада успела предотвратить кровопотерю у пострадавшей и доставила ее в Новомосковскую больницу.

ЧП произошло вечером 15 августа. Переходя железнодорожные пути, 41-летняя жительница поселка Шварцевский Киреевского района упала и не смогла подняться.

В 22.05 на пульт дежурного Центра медицины катастроф поступил вызов скорой помощи: женщина на железнодорожном переезде попала под поезд и лишилась ног. Через 6 минут бригада медиков, находившаяся недалеко от места происшествия, вытащила женщину с железнодорожных путей и оказала ей экстренную медицинскую помощь.

– Мы наложили жгуты для остановки кровопотери, поставили внутривенные катетеры, ввели обезболивающиее и обработали раны. Прибыли вовремя — через 10-15 минут женщина могла умереть от потери крови, — рассказала фельдшер Киреевской подстанции Центра медицины катастроф Екатерина Усманова.

Екатерине Усмановой — 27 лет, ее напарнице Галине Скорик — 33 года. Стаж работы девушек на станции скорой медицинской помощи — 6 лет. По словам медиков, помощь пациенту с железнодорожной травмой они оказывали впервые. Принять все необходимые меры для спасения пострадавшей помогли опыт и слаженность действий.

Бригада скорой помощи доставила женщину в Новомосковскую городскую клиническую больницу. Сейчас пациентка находится в травматологическом отделении, ее состояние стабильное.

 

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