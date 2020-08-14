«Кустарный антимузей» открыл свои двери для туляков

Новый антимузей посвящен традиционным кустарным промыслам, бытовавшим на территории Тульской области.

В пространстве выделены 4 тематические зоны:

выставочная (с постоянной и сменной экспозициями),

зона для проведения практический занятий с оформлением рабочих мест со специальным оборудованием,

интерактивная зона «Бабушкин сундук» с погружением в быт предков и знакомство с женским рукоделием,

интерактивная зона «Дедушкина полка» — знакомство с изделиями мужских кустарных промыслов и инструментарием.





Отметим, что арт-пространство начало свою работу еще 11 июля, но в онлайн-формате.

На стендах представлены около 300 экспонатов, которые отображают тульские ремесла с начала XIX до конца XX века. Все экспонаты находятся в открытом доступе – их можно не только увидеть, но и потрогать.

Первым гостем антимузея стала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.





Она отметила, что ремесленный двор «Добродей» стал широкоформатной творческой площадкой для семейного отдыха. Здесь проходят различные мастер-классы, в том числе по ремеслам, развивается музей тульского резного наличника, созданный по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.







Министр также посетила новое молодежное творческое пространство «Девятка». Инициаторами его создания выступила молодежная творческая группа сотрудников Центра «Добродей».





В «Девятке» планируется организовывать концерты, спектакли, конкурсы, мастер-классы, творческие встречи.

Уже сегодня там проводятся «квартирники» и портретные интервью с интересными людьми региона. Новая площадка должна стать объединяющим фактором для активной и творческой молодежи.