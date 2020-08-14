Сколько заработали и чем владеют замы губернатора Тульской области

Самым богатым из замов тульского губернатора оказался Сергей Егоров – в прошлом году он был на втором месте. Сергей Егоров заработал в 2019 году 6,8 млн руб.

По сравнению с предыдущим периодом его доходы значительно выросли – в декларации за 2018 год было 4,76 млн руб. Недвижимости у зама губернатора нет. В собственности – только автомобиль. Правда, за год Сергей Егоров сменил легковой BMW Х5, 2012 г., на аналогичный 2016 года выпуска.

На втором месте по доходам – первый зам. губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он задекларировал 6 022 935 млн руб., в 2018 году было 4 266 702 руб. Согласно декларации, в собственности у первого зама губернатора приусадебный участок площадью 5 300 кв. метров, гараж и автомобиль BMW 530D, 2016 года выпуска. В пользовании у Валерия Шерина имеется жилой дом площадью 205,3 кв. м, который записан на супругу. На нее же записаны земельный участок под ИЖС 399 кв м и квартира в 52 квадрата (в декларации-2018 на супругу первого зама были записаны две квартиры общей площадью 123 кв м).

Декларированный доход супруги Шерина за 2019 год составил 13 265 765 руб. – в 6 с небольшим раз больше, чем в 2018-м. Супруга первого заместителя губернатора-председателя правительства Тульской области, имеет автомобиль Mercedes-Benz GLS 400, 2017 года выпуска.

На третьем месте среди замов – еще один первый зам. губернатора Вячеслав Федорищев с доходом в 5 776 918 руб. Для сравнения, в 2018 году он задекларировал 4,79 млн. руб. В собственности квартира 73,3 кв. м, автотранспорта нет. У супруги скромный доход в 16 461 руб. и Skoda Octavia.

Зам. губернатора – руководитель аппарата правительства – начальник главного управления госслужбы и кадров Галина Якушкина задекларировала 5 213 973 руб. Для сравнения в 2018 году ее доход составил 4,79 млн. руб. В ее собственности – ¼ доля 92-метровой квартиры (у мужа такая же), а в распоряжении - садовый участок в 1200 квадратов и дом в 136 кв м, записанные на супруга. Ее супруг с доходом в 968 822 руб. (как в прошлом периоде) владеет Toyota Land Cruiser 100 (2006 г. вып).

Зам. губернатора Ирина Волкова заработала в 2019 году 5 059 285 руб (в 2018-м - 4,59 млн. руб.). В собственности квартира площадью 61,4 кв. м. Автотранспорта нет.