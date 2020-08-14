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В Москве скончалась певица Валентина Легкоступова

В Москве скончалась певица Валентина Легкоступова

Три дня назад её обнаружили в собственной квартире с черепно-мозговой травмой.

В одной из столичных больниц умерла певица Валентина Легкоступова, которую несколько дней назад нашли в собственной квартире с пробитой головой. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на дочь певицы, исполнительница хита «Ягода-Малина» скончалась 14 августа, в 15.30, не выходя из комы.

Известно, что 54-летнюю певицу 10 августа обнаружила ее дочь. На теле женщины были кровоподтеки, ее супруг Юрий Фирсов тоже находился дома. Легкоступову отвезли в реанимацию, а её мужа – в наркологическое отделение, откуда он позже сбежал.

Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова с 1986 по 1992 годы работала в Тульской областной филармонии.

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