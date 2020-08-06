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В Туле пройдет День Добрых Дел

В Туле пройдет День Добрых Дел

Фестиваль состоится 11 августа в формате онлайн.

«День Добрых Дел» — это увлекательный тематический квест для всей семьи, объединяющий неравнодушных людей, подрастающее поколение, детей и взрослых.

В течение всего дня в группе ВКонтакте «День Добрых Дел» будут появляться видео с заданиями от общественных организаций нашего города, организаций, которые объединяет доброта и желание помогать окружающим. 

Участники квеста попробуют свои силы в заданиях, которые будут представлены в каждом видео. Выполнять задания можно в любом порядке, ответы будут приниматься в течение суток, после фестиваля. Пройдя все этапы квеста, каждый участник получит памятные сертификаты.

Для участие необходима предварительная регистрация.

Организаторы квеста: благотворительный фонд «Могу», фонд «Старость в радость», экологические организации — ТРОО «Экозащита», и «ЭКА» зелёное движение России, а также организации занимающиеся просвещением и образованием — «Наследие Левши» Клуб историко-технического стендового моделизма, «Юный друг закона» Международная детская общественная организация, ТРОО «Общество изучения культурного наследия Тульского региона», организации занимающиеся охраной здоровья, такие как «Российский Красный Крест» Тульское областное отделение, спасательный добровольческий отряд «Лиза Алерт», волонтерские добровольческие движения.

 

 

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