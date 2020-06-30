«Октава» приглашает на «Креативный четверг»

региональных площадок со всей России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам онлайн-митапа будут подготовлены предложения по мерам поддержки, моделям управления и развития креативных экосистем в регионах РФ.

Организаторы «Креативного четверга» отмечают, что творческие индустрии

являются одним из важнейших несырьевых сегментов российской экономики. По различным оценкам, их вклад составляет до 3 трлн рублей в год, то есть свыше 3% ВВП страны. Поэтому основная миссия «Креативного четверга» — оценить объем индустрии в регионах, познакомиться с представителями креативного сообщества в городах, обозначить их основные проблемы, с которыми они столкнулись в период пандемии и выявить новые возможности развития.