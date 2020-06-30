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«Октава» приглашает на «Креативный четверг»

«Октава» приглашает на «Креативный четверг»

2 июля по всей России пройдет масштабный онлайн-митап от Агентства стратегических инициатив и университета креативных индустрий Universal University.

В Тульской области креативных лидеров объединит творческий индустриальный кластер «Октава», на базе которого пройдет онлайн-дискуссия, лекции и презентации популярных региональных проектов.
 
В течение суток в едином онлайн-пространстве пройдут мероприятия 17
региональных площадок со всей России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам онлайн-митапа будут подготовлены предложения по мерам поддержки, моделям управления и развития креативных экосистем в регионах РФ.
 
Организаторы «Креативного четверга» отмечают, что творческие индустрии
являются одним из важнейших несырьевых сегментов российской экономики. По различным оценкам, их вклад составляет до 3 трлн рублей в год, то есть свыше 3% ВВП страны. Поэтому основная миссия «Креативного четверга» — оценить объем индустрии в регионах, познакомиться с представителями креативного сообщества в городах, обозначить их основные проблемы, с которыми они столкнулись в период пандемии и выявить новые возможности развития.
 
 
Программа:
 
10.00−11.30 Дискуссия: «Возможно ли развитие креативных индустрий в
промышленном регионе?». Участники дискуссии разберут актуальные для
региона проблемы в сфере креативных индустрий:
 
  • как Тульская область, изначально промышленный, военный регион, с
  • большим количеством заводов, оборонных предприятий и промзон,
  • подключается к креативной сфере
  • какие проекты удается запустить
  • какие проекты становятся успешными, и за счет чего
  • как найти и удержать «свою» аудиторию, как развить проект во франшизу
  • как проекты переживают период ограничений
  • чего не хватает местным представителям креативных индустрий

Участники:

  • Директор кластера «Октава» Анна Осипова
  • Директор Музея станка Евгения Бабакаева
  • Программный директор «Точка кипения — Тула» Анна Рада
  • Соосноатель Кофе Культ, Чайная Чайка, «Nitka Tea» Андрей Колбасинов
  • Соосновательница Культурного центра «Типография» ЮлияСкоробогатова
  • Директор Тульского историко-архитектурного музея Лилия Кашенцева
  • Модератор — известный тульский ведущий Александр Волков.
11.30−20.30 — лекционный блок:
Лекции от кластера «Октава» будут представлены сразу в двух направлениях: теоретическая часть от партнеров кластера, PR-агентства Monstars и практические успешные кейсы от известных тульских культурных площадок. Кроме того, важной частью лекционной программы станет обсуждение пандемии коронавируса и работа креативных площадок в условиях ограничений.
 
11.30 — 13.00 Анастасия Федорова, руководитель направления PR в сфере
культуры агентства MONSTARS, лекция «Эффективное пиар-планирование в
эпоху турбулентности».

13.00 — 14.00 Полина Шатохина и Евгений Маленчев, основатели независимой театральной компании «Барабан»: развитие независимой современной театральной площадки в Туле
 
14.00 — 15.30 Панельная сессия (совместно с Екатеринбургом) Музыкальные кластеры: зачем создавать инфраструктуру для поп-музыкантов?".
 
15.30 — 17.00 Егор Васильев, директор клиентского сервиса SMM-направления агентства MONSTARS, лекция «Принципы клиентского сервиса»
 
18.00 — 19.30 Екатерина Димарчук, руководитель Event-направления
агентства MONSTARS, лекция «Влияние пандемии на event-индустрию»
 
19.30 — 20.30 Сергей Хаймин, сооснователь культурного центра «Типография»: «От урбанистики к культурной площадке: история развития культурного центра «Типография».
 
Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:15 0
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