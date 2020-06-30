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На Тульскую области надвигается гроза и сильный ветер
Фото из архива Myslo.

На Тульскую области надвигается гроза и сильный ветер

МЧС объявило в регионе метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−3 часа с сохранением ночью 1 июля на территории Тульской области начиная с западных районов ожидается местами сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами 12−17 м/с.

Будьте осторожны!

Согласно карте осадков Яндекс Погоды, к Туле подбирается грозовой фронт.

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