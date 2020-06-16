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Музей «Куликово поле» приглашает на арт-фестиваль в формате онлайн

Музей «Куликово поле» приглашает на арт-фестиваль в формате онлайн

С 15 июня по 15 июля в виртуальном пространстве музея-заповедника «Куликово поле» проходит большой творческий марафон для почитателей русской природы.

Арт-фестиваль, пусть и в виртуальном пространстве, открывает сезон цветения ковыльной степи на Куликовом поле. Это уникальное событие, превращающее Поле Куликовской битвы в огромное серебристое море, которое каждый год в течение нескольких месяцев наблюдают туристы.  Мы решили по праву воспеть короля степи и его спутников. В течение месяца о ковыле и других представителях степной растительности, об их красоте и беззащитности, расскажут природоведы музея-заповедника, а художники помогут запечатлеть прекрасный, но мимолетный век растений.
 

 
На арт-фестивале вас ждут видео- и фотоуроки о любви к ботанике.
Это мастер-классы в различных техниках: ботаническая иллюстрация, линогравюра, пейзажная живопись, скетчинг, графика, монотипия, декупаж… Моделями станут травы и цветы Куликова поля.

Организаторы дают возможность художникам проявить свои таланты и объявляют в рамках арт-фестиваля конкурс ботанической иллюстрации.
Подробнее об условиях конкурса ботанической иллюстрации можно узнать на сайте музея. Победителя конкурса ждет заказ на изображение всех десяти растений, которые в дальнейшем украсят навигацию коллекционного участка на Куликовом поле. Предусмотрены также приз зрительских симпатий и подарки от спонсора арт-фестиваля. Лучшие работы попадут на музейные выставки.
 

 
В помощь художникам – видеолекции о степи Куликова поля и растениях, здесь обитающих, о строении степных видов и о самом главном их представителе – ковыле. Сотрудники музея-заповедника расскажут о  важности изучения исторического ландшафта Куликова поля и долгом,  кропотливом процессе его восстановления. Эта многоплановая работа не только помогла археологам найти поле Куликовской битвы, но и вернула ковыль на исконные местообитания и позволила нам увидеть Куликово поле глазами средневековых воинов, сражавшихся здесь 6 веков назад. 
 
Экологический арт-фестиваль пройдет на площадках музея в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Twitter». 
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:45 0
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