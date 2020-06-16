Аналитика: Сундук с секретами, или «Арсенал» возвращается

Фото пресс-службы ПФК ЦСКА.

«Арсенал» играет на следующий день — 20-го, с московским «Спартаком». Футбол снова становится частью нашей повседневной жизни.

Шпионские страсти

За неделю до рестарта «Арсенал» порадовал своих болельщиков победой, пусть и в контрольном, но в матче с ЦСКА, да еще на поле соперника. Встреча эта прошла в абсолютно закрытом режиме — ничего более, кроме фамилий авторов забитых голов и нескольких фотографий армейской пресс-службы о матче сообщено не было. Нет составов, нет даже видео забитых мячей. Только счет, и ничего кроме счета.

Конечно, у обеих команд сразу после возвращения чемпионата очень серьезные соперники, у «Арсенала» — «Спартак», у ЦСКА — «Зенит». И все же такие шпионские страсти несколько удивляют. Что уж такого они особенного наигрывали, если тайна — все. Легко предположить, что в игре приняли участие почти все, кто мог выходить на поле. Но с сегодняшним уровнем информации о каждом футболисте РФПЛ простое перечисление фамилий не даст ничего нового. Ну играл, скажем, Юрий Лодыгин за «Арсенал», и что? О чем это свидетельствует? И тем не менее составов нет. Секрет.

Тайны тайнами, однако некую информацию для размышления мы все равно получили. Прежде всего, конечно, сразили авторы забитых мячей в «Арсенале» — Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. Все трое практически не были задействованы ни в осенней, ни в весенней части чемпионата. Ковалев так и вообще пришел только зимой. И вот сейчас сообща принесли команде первую летнюю победу.

Случайность? Может быть и случайность. Но вот о чем в связи с этим подумалось. Любой человек, надолго осевший на скамейке запасных, рано или поздно теряет уверенность в себе. На поле выходят 11 футболистов, и состав основы всем более-менее понятен. На замену — еще трое. И этот круг футболистов тоже достаточно определен. Понятно, что все профессионалы и ждут своего часа. Но когда этого часа все нет и нет — где искать дополнительную мотивацию?

В этом смысле возобновление чемпионата в нынешних экстремальных условиях как раз именно такую дополнительную возможность для дублеров и дает. Разрешенных замен не три, а целых пять, а значит, шансы выйти на поле вырастают почти вдвое. Тем более, что право на две дополнительных замены тренер имеет не по ходу матча, а в перерыве, то есть без остановки игры, и впереди у вышедшего футболиста полноценный тайм.

Да, конечно, Игорь Черевченко, по статистике, из тех специалистов, которые не очень-то любят манипулировать заменами. В прошлом сезоне в «Арсенале» он не использовал все замены в 10 матчах из 16, в этом — в 14 из 22. При этом даже вторые замены Черевченко делает очень поздно — в среднем на 86-й минуте. Это 15-й показатель в Премьер-лиге. Еще реже прибегал к заменам Юрий Семин.

Оставшиеся восемь матчей сезона, наверное, даже Черевченко заставят несколько пересмотреть свои позиции относительно замен. После контрольной игры с ЦСКА президент тульского клуба Гурам Аджоев посетовал на то, что несколько игроков получили незначительные повреждения на тренировках. Проблема физических кондиций и потенциальных травм действительно есть, и решать ее придется всеми имеющимися в наличии футболистами. А значит у Володько, Ковалева, Пантелеева появится шанс отличиться не только в контрольном поединке.

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко матчем с ЦСКА в целом остался доволен. Сказал, что движение было, игровые задумки, которые наигрывали, есть. «Игра была интересной с обеих сторон», - отметил Черевченко.

Семин или Несемин?

В отсутствии других новостей главной новостью стал вероятный приход главным тренером в «Арсенал» после окончания чемпионата Юрия Семина. Сам тульский клуб и Юрий Павлович на эту тему ни одного подтверждающего заявления не сделали. Однако о приглашении Семина много и с удовольствием рассуждали ведущие спортивные издания, причем, чуть ли не как о решенном факте.

Насколько эта информация близка к действительности сейчас не скажет никто. А вот насколько ей можно верить — это вопрос совсем другой. Дело в том, что московские журналисты вообще иногда слабо представляют себе жизнь за пределами МКАД, если это не Испания. Поэтому легко и просто могут рассуждать о замкадовской России в гипотетическом смысле. Как пример. Сколько раз мы слышали по телевизору восхищения о том, что на матче в Москве присутствует много тульских болельщиков. Это действительно так, ура, но потом, как правило, следует объяснение этому факту. Тула, оказывается, рядом с Москвой, и добраться до столицы очень просто — туда ходит много-много электричек. Положа руку на сердце, дорогие читатели, как часто вы в последнее время планировали свои визиты в белокаменную, исходя из расписания не скоростного поезда, а именно электричек? Длинных, зеленых, пахнущих апельсинами и колбасой.

Ну, а рассуждения, что Семину может быть не очень интересно в Туле потому, что здесь много арендованных футболистов, уже стали классикой. Всех арендованных у нас сейчас — Лесовой с правом выкупа да Ломовицкий, последнее время выходящий на замену. Да, год назад все было по другому, но именно воспоминания о том, что было прошлым летом и остаются главной информацией о нынешнем состоянии дел в тульской команде.

Ситуация с Семиным продолжает раскручиваться по аленичевскому сценарию. Он ведь в свое время тоже ни разу и нигде добровольно не рассуждал о том, что непременно хочет уйти из Тулы в «Спартак». Зато на каждой пресс-конференции его усердно об этом намерении спрашивали.

Как ни отвечай, а осадочек, что такое желание есть, все равно будет оставаться. Теперь одну фамилию поменяли на другую.

Когда новостей нет, а о чем-то спросить надо, спрашивают о Семине. Вот даже большой мастер по эффектному уходу из команды Сергей Кирьяков вынужден был высказаться на эту тему. Он, оказывается, считает, что Семин вполне мог бы сработаться с руководством «Арсенала». Предложение «Арсенала», если таковое последует, будет выглядеть весьма для него привлекательным. И — внимание — все тот же высокий уровень знания состояния нынешних дел в клубе: «Совершенно точно рассчитывать на высококлассных футболистов в „Арсенале“ тренеру не придется. Тульская команда в селекции ориентируется на игроков, которые не попадают в основные составы своих клубов и готовы уйти в аренду».

Вы еще верите, что в рассуждениях о немедленном приходе Семина в «Арсенал» есть какое-то реальное знание, или это просто спекуляция на теме?

И все-таки — почему бы нет? Ведь разговоры о смене тренера возникли не на пустом месте. Ну, а почему им не возникнуть, если команда в весенней части стартовала двумя явно незапланированными поражениями? Если так вдруг пойдет и дальше, любое клубное руководство задумается о смене курса. Другое дело, что Черевченко за время работы в Туле не раз доказывал, что умеет держать удар и достойно выходить из самых сложных ситуаций. И вообще, если «Арсенал» не попадет в еврокубки, то какой смысл приходит сюда Семину? А если попадет, то зачем менять главного тренера?

Новые условия

Первую обкатку игры в новых условиях «Арсенал» получил на ВЭБ-арене в Москве. Этот матч прошел не только в закрытом режиме, но и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и положениями регламента возобновления чемпионата. Стадионные службы отработали ряд процедур, которые будут соблюдаться в официальных матчах, и этот опыт наверняка будут перенимать их тульские коллеги. У кого-то надо ведь учиться. На арену допускались только лица в масках и перчатках, в зону, которая будет размечена как «чистая», могли попасть только сотрудники, прошедшие тестирование на коронавирусную инфекцию, и так далее.

Человек, конечно, привыкает ко всему, и все-таки новый антураж в какой-то мере будет сказываться и на действиях футболистов, и на нашем восприятии нового футбола. Надеемся, что он также будет интересен. В конце концов любые неприятности приходят и уходят, а «Арсенал» остается.

Конечно, интересно, как это все выглядит на самом деле — когда на входе непременно требуют предъявить маску и перчатки. А зрители сидят на расстоянии двух метров друг от друга. Каково это вообще — смотреть футбол на стадионе почти в одиночестве, и не иметь возможности перекинуться парой-тройкой слов с соседями? Да еще, ни много, ни мало, в игре с московским «Спартаком».

Единственной кадровой проблемой на сегодня остается возвращение Роберта Бауэра, который задержался у себя в Германии, и пока не может прилететь. Зато в строю уже Игорь Горбатенко и Егор Шамов. «Мы всех в деле посмотрели, сделали для себя определенный вывод», — отметил после матча с армейцами Игорь Черевченко.