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Семерых туляков осудят за инсценировки ДТП и мошенничество
Злоумышленники изготавливали подложные документы и получали по ним страховые выплаты.
Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей региона, трое из которых действовали в составе организованной группы. Они обвиняются в четырёх эпизодах мошенничества в сфере страхования.
По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года в Киреевском и Щекинском районах Тульской области злоумышленники инсценировали автомобильные аварии, а затем изготавливали подложные документы для получения страховых выплат.
Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд.
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