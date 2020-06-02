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Семерых туляков осудят за инсценировки ДТП и мошенничество
Фото: sarafan23.ru

Семерых туляков осудят за инсценировки ДТП и мошенничество

Злоумышленники изготавливали подложные документы и получали по ним страховые выплаты.

Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей региона, трое из которых действовали в составе организованной группы. Они обвиняются в четырёх эпизодах мошенничества в сфере страхования.

По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2019 года в Киреевском и Щекинском районах Тульской области злоумышленники инсценировали автомобильные аварии, а затем изготавливали подложные документы для получения страховых выплат.

Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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