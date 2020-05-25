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Прогулку тульского гуся-блогера со спутницей сняли на видео

Прогулку тульского гуся-блогера со спутницей сняли на видео

Символ ремесленного двора «Добродей» вместе с гусыней Берегиней прошелся по своим владениям и передал привет жителям оружейной столицы.

Сотрудники ремесленного двора сняли прогулку гуся-блогера на видео и опубликовали в сообществе в «ВКонтакте».

Мы с моей Берегиней ждём — не дождёмся завершения карантина и долгожданной встречи с вами!

— написали от имени Добрыни сотрудники «Добродея».

Сейчас ремесленный двор работает в режиме онлайн, но уже готовится показать что-то интересное для своих гостей.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 13:50 +4
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