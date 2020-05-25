Туляк обокрал своего отца через онлайн-банк

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Мужчина перевел на счет своей знакомой более 250 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в крупной краже с банковского счета. Преступление было совершено в период с 24 февраля по 22 ноября прошлого года.

Через банковское онлайн-приложение фигурант перевел своей знакомой со счета отца более 250 тысяч рублей. Следствие пришло к выводу, что подруга злоумышленника не знала о криминальном характере денег.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.