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Туляк обокрал своего отца через онлайн-банк
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.

Туляк обокрал своего отца через онлайн-банк

Мужчина перевел на счет своей знакомой более 250 тысяч рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в крупной краже с банковского счета. Преступление было совершено в период с 24 февраля по 22 ноября прошлого года.
 
Через банковское онлайн-приложение фигурант перевел своей знакомой со счета отца более 250 тысяч рублей. Следствие пришло к выводу, что подруга злоумышленника не знала о криминальном характере денег.
 
«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:00 +2
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