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В Туле мошенника осудили за продажу поддельных культурных и исторических ценностей
Фото: ytimg.com.

В Туле мошенника осудили за продажу поддельных культурных и исторических ценностей

Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Советский районный суд вынес приговор 57-летнему жителю Калужской области. Его признали виновным в трех мошенничествах.
 
Преступления были совершены 4 февраля, а также 13 и 23 октября прошлого года. Злоумышленник продал покупателям монеты и ложки из драгоценного металла, якобы имеющие историческую и культурную ценность. На самом же деле это была кустарная сувенирная продукция по значительно завышенной цене.
 
«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:07 +1
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