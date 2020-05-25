В Туле мошенника осудили за продажу поддельных культурных и исторических ценностей

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Советский районный суд вынес приговор 57-летнему жителю Калужской области. Его признали виновным в трех мошенничествах.

Преступления были совершены 4 февраля, а также 13 и 23 октября прошлого года. Злоумышленник продал покупателям монеты и ложки из драгоценного металла, якобы имеющие историческую и культурную ценность. На самом же деле это была кустарная сувенирная продукция по значительно завышенной цене.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.