новости
новости
Регистрация
У экс-игрока тульского «Арсенала» Бакаева выявлен коронавирус
Фото из архива Myslo.

У экс-игрока тульского «Арсенала» Бакаева выявлен коронавирус

Футболист помещен на домашний карантин.

У бывшего игрока тульского «Арсенала» Зелимхана Бакаева выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака», футболистом которого сейчас является Бакаев.

- По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

Напомним, Зелимхан Бакаев был игроком «Арсенала» в сезоне 2018/19.

Сюжет: Арсенал
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
Спорт
Футболисты и тренеры «Арсенала» сдали тесты на коронавирус
20 мая, в 16:25, 13 1019 2
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
Спорт
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
15 мая, в 14:05, 25 1679 4
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Спорт
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
15 мая, в 13:38, 29 1926 6
Тульский «Арсенал» проведет карантинный Кубок по киберфутболу
Спорт
Тульский «Арсенал» проведет карантинный Кубок по киберфутболу
8 мая, в 13:04, 21 4853 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналСпартакфутболисткоронавирус

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы
День славянской письменности в Тульской области: Онлайн-фестиваль, концерты и мастер-классы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.