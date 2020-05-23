У экс-игрока тульского «Арсенала» Бакаева выявлен коронавирус

Фото из архива Myslo.

У бывшего игрока тульского «Арсенала» Зелимхана Бакаева выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака», футболистом которого сейчас является Бакаев.

- По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещен на домашний карантин. Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

Напомним, Зелимхан Бакаев был игроком «Арсенала» в сезоне 2018/19.