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«Кавалер»: В Тульской области снимут полнометражный художественный фильм о войне с Юрием Назаровым
Фото domkino.tv

«Кавалер»: В Тульской области снимут полнометражный художественный фильм о войне с Юрием Назаровым

Съемки начнутся летом 2020 года.

27 февраля в Тульском суворовском военном училище состоялось выездное заседание Совета Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Прошла официальная церемония подписания соглашений о сотрудничестве сторон, а также в торжественной обстановке в ряды РВИО приняли новых членов — преподавателей и сотрудников училища.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Кинокомпанией «Род Арс Фильм». Летом этого года на территории Тульской области начнутся съемки полнометражного художественного фильма «Кавалер» по мотивам романа Юрия Савинова (члена Тульского регионального отделения РВИО) «Темные грозы». Фильм рассказывает о событиях периода Великой Отечественной войны.

Режиссер фильма — преподаватель киноакадемии Н. С. Михалкова — Брынцев Александр Витальевич. Авторы сценария — Юрий Савинов и Александр Брынцев.

В главной роли предполагается снять народного артиста России

Юрия Назарова.

В съемках фильма примут участие не только профессиональные актеры, но и дети — участники театральной студии при киностудии имени Горького. В эпизодах примут участие и тульские дети.

Фильм будет снят при поддержке Тульского регионального отделения РВИО, — сообщает НКО71.

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