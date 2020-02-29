Уголовное дело в отношении экс-начальника дежурной части ОП «Центральный» Тулы передано в суд

Женщина, а также ее супруг обвиняются в покушении на мошенничество.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника дежурной части ОП «Центральный» УМВД России по г. Туле и ее мужа. Они обвиняются в ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных ОРЧ СБ УМВД России по Тульской области.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в декабре 2019 года пообещали мужчине, участнику одного из ДТП, за 230 тысяч рублей решить вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела по факту аварии. При этом у них такой возможности не было, они не намеревались исполнять свои обещания.

30 декабря 2019 года супруги были задержаны при получении части оговоренной суммы — 141 500 рублей.

Кстати, по информации Myslo, речь идет о ДТП на ул. Металлургов, которое произошло 17 декабря 2019 года. Напротив дома № 40 водитель автобуса насмерть сбил 86-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.