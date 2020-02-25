Туляков ждет лекция «100 рассказов из истории медицины»

Когда родилась хирургия? Как появилась психиатрическая амбулатория? Кто начал лечить зубы, а не удалять их? Ответы – у научного журналиста Михаила Шифрина.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» совместно с премией «Просветитель» продолжает лекционный цикл «Весна просвещения». Финалисты премии выступят в яснополянском Доме культуры с естественно-научными и гуманитарными лекциями.



14 марта в 15.00 научный журналист Михаил Шифрин прочтет лекцию «100 рассказов из истории медицины». На встрече Шифрин поделится важными открытиями из истории медицины. Когда родилась современная хирургия? Как появилась первая психиатрическая амбулатория? Кто обнаружил причину кариеса и начал лечить зубы, а не удалять их?

Лектор расскажет о людях, которые совершенствовали медицинскую технику и разрабатывали новые методы лечения, изменившие мир.

Лекция основана на материалах книги Михаила Шифрина «100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия», в которой он рассматривает историю доказательной медицины XVI–XX веков.



– Было 100 человек, которые перед всем человечеством отличились. И эти ребята заслуживают того, чтобы учебник истории был о них. Я считаю, хватит учить историю по вождям. Давайте отмечать исторические периоды по именам великих врачей, которые тогда жили, – делится Михаил Шифрин идеей своей книги в одном из интервью.



В 2019 году книга вошла в короткий список премии «Просветитель». Вход бесплатный, по предварительной регистрации на yaspol.timepad.ru.