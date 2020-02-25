В Туле маршрутка протаранила Range Rover

В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, днем 25 февраля напротив дома № 67 на ул. Пролетарской в Туле столкнулись микроавтобус Iveco, двигавшийся по маршруту № 65, и внедорожник Range Rover.

Оба транспортных средства двигались в направлении к центру города.

По словам водителя маршрутки, из-за ослепившего его солнца он не заметил внедорожник и врезался ему в заднюю часть.

В результате автоаварии пострадали молодой человек и девушка — пассажиры микроавтобуса. Они доставлены в Ваныкинскую больницу.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.