Туляки о фестивале: «Театральный дворик» — это так креативно, ярко и душевно!

Фото Алексея Пирязева.

Второй день фестиваля прошел при моросящем холодном дождике, но это не испортило зрителям ни настроения, ни впечатления от номеров.

Международный фестиваль уличных театров собрал около 500 артистов из пяти стран мира: России, Украины, Белоруссии, Испании и Перу. Коллективы выступают на 17 площадках, которые развернулись в самом сердце Тулы: на улице Металлистов, Набережной, в Кремле, ТЦ «Гостиный двор».

86 уникальных спектаклей, более 100 перформансов, карнавальных шествий, файер-шоу, творческих коллабораций и концертов. Общая длительность всех представлений за три дня — свыше 100 часов!

В субботу действо стартовало от памятника С. И. Мосину , тон всему дню задали настоящие любимцы публики — испанские барабанщики Brincadeira. Ребята как всегда очаровали зрителей и повели их за собой — вверх по улице Металлистов к кремлю. Это было грандиозно!

Как всегда большое количество зрителей собрали танцоры из белорусского Театра танца [Отражения]. Ребята выступали практически босиком, несмотря на холодные лужи и моросящий дождь. Настоящие герои дня!

Сотни туляков пришли на театральный праздник за новыми эмоциями и позитивным зарядом на весь день.

Галина Владимировна Грачева:

- Я пришла на фестиваль в первый раз, так что всё, что я сегодня вижу, для меня ново. Так получалось, что летом, когда проходит «Театральный дворик», я уезжаю из Тулы. А в этом году моя мечта сбылась и я стала частью праздника. В первый день было потрясающее карнавальное шествие, знакомство с коллективами, всё очень необычно и оригинально. Убеждена, что такие фестивали нашему городу просто необходимы. Я вообще радуюсь за нашу Тулу, что увеличивается количество таких площадок и что культура у нас на уровне! Я сама филармоническая, люблю симфонические оркестры и любую хорошую музыку.

Людмила Козлова:

- Фестиваль необыкновенный! Я очень люблю музыку, поэтому пришла посмотреть на барабанщиков и послушать скрипачей. Прям энергией заряжают! Вообще все номера потрясающие, а у строителей на улице Металлистов вообще праздник — они смотрят выступления с высоты, у них лучшие места (смеется). Стараюсь ходить на все фестивали «Театральный дворик», но на улице Металлистов и набережной он впервые, здесь здорово. У меня предложение к организаторам — как можно больше давать выступать на фестивале тульским артистам, у нас же так много талантов! Даже среди барабанщиков, можно было бы устроить баттл между тульскими и испанскими.

Мария, Геннадий, Ева и Алиса:

- Мы приехали в Тулу из Брянска и зашли на фестиваль случайно — и уже полюбили его. У вас просто замечательно! Атмосфера потрясающая, очень весело и приятно, даже несмотря на дождь. В любом случае лучше прийти на праздник, чем сидеть дома или в гостиничном номере. Всё очень креативно, ярко и душевно.

Анастасия Кугучева работает на «Театральном дворике» волонтером:

- Я решила попробовать себя в волонтерстве, и фестиваль стал отличным шансом для меня. Моя задача помогать артистам, звукорежиссерам, зрителям — раздавать брошюры, ориентировать их на фестивале. Мне очень нравится, приятно смотреть, как люди ходят, радуются номерам артистов даже в такую дождливую погоду. Для города это очень полезно — мы развиваемся, общаемся с разными городами и странами. Мы становимся дружелюбнее, и это здорово! И дети, и взрослые на фестивале очень счастливы, это заметно. Вчера на мастер-классе старички сидели скручивали шарики, раз по пять, пока у них не получилось. Они были такие счастливые!

Организатор фестиваля Марина Мазанова убеждена, что в этом году всё получилось, и уже есть реальные планы на «Театральный дворик» — 2020.

- Мы в этом году сделали столько нового и необычного, можно сказать, превзошли себя. Новым было всё: и карнавальное шествие, и локации, которые мы обживали, и открытие на площади в кремле, и наш ночной марафон, который закончился в шесть утра, когда уже погасли фонари. А еще — чемпионат живых скульптур, который прошел в «Гостином дворе». Мы придумали новый дизайн локаций, сделали интересную подсветку.

В этом году у меня при организации фестиваля открылось второе дыхание. Я мечтаю, чтобы в 2020 году фестиваль снова длился шесть дней, как в первые годы. И что-то новое интересное придумается точно!

Почему туляки так любят этот фестиваль? Я не знаю, для меня это необъяснимо (улыбается). Наверное, оттого, что у нас климат не очень солнечный, и нашему городу оружейников так не хватает света и улыбок. Любое доброе слово, улыбка сразу же притягивают туляков. На фестивале действительно много улыбок и смеха, которых нам в течение года так не хватает. Во многих городах подобные фестивали открываются, но не приживаются. А у нас это феномен! Все артисты отмечают, что у нас самый замечательный зритель.