новости
новости
Регистрация
Контрольная закупка: В Туле продавцы попались на продаже алкоголя подросткам
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Контрольная закупка: В Туле продавцы попались на продаже алкоголя подросткам

Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.

В Туле сотрудники ПДН в рамках взаимодействия с министерством молодежной политики региона выявляли и пресекали факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Совместно с активистами волонтерского движения контрольные закупки были проведены в 11 торговых предприятиях, в двух из них выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за продажу детям алкогольной продукции в отношении продавцов возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:41 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
продажа алкоголя подросткамполицияконтрольная закупка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
«Ростелеком» и «РТК — Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.