Контрольная закупка: В Туле продавцы попались на продаже алкоголя подросткам

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле сотрудники ПДН в рамках взаимодействия с министерством молодежной политики региона выявляли и пресекали факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Совместно с активистами волонтерского движения контрольные закупки были проведены в 11 торговых предприятиях, в двух из них выявлены нарушения.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за продажу детям алкогольной продукции в отношении продавцов возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ.

Нарушителям грозит штраф в размере 30 000 рублей.