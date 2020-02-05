новости
новости
Регистрация
В каком районе Тулы самая жесткая вода?

В каком районе Тулы самая жесткая вода?

«Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований.

На сайте «Тулагорводоканала» опубликована информация о качестве питьевой воды по районам города. Уточняется, что исследования были проведены с 27 января по 2 февраля 2020 года.

Согласно полученным результатам, самая жесткая вода в Привокзальном районе Тулы — показатель составил 8,9 — 9,8 °С при норме 7,0 (10,0). Самая мягкая — в Пролетарском — 5,4 — 5,8°С.

Остальные показатели такие:

Опреде-ляемые показатели,
ед. измерения

ПДК,
согласно СанПиН
2.1.4.1074−01,
не более

Привок-зальный
район

Проле-тарский
район

Централь-ный
район

Советс-кий
район

Заре-ченский
район

Мутность, мг/дм3

1,5

не обн.*- 0,70

не обн.*- 0,63

не обн.* - 0,60

не обн.* - 0,85

не обн.*- 0,65

Жёсткость общая, градусы

7,0 (10,0)

8,9 — 9,8

5,4 — 5,8

5,9 — 9,8

7,8 — 9,1

6,0 — 7,4

Железо общее, мг/дм3

0,3

не обн.*- 0,18

не обн.*- 0,09

не обн.*- 0,10

не обн.*- 0,15

не обн.*­- 0,08

Также сообщается, что бактерий в воде не обнаружено.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
водапитьевая водакачество воды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери
В Туле пройдет сольный концерт Мари Краймбрери
В Сочи на туляка завели уголовное дело за кражу сноуборда
В Сочи на туляка завели уголовное дело за кражу сноуборда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.