В каком районе Тулы самая жесткая вода?
«Тулагорводоканал» опубликовал результаты исследований.
На сайте «Тулагорводоканала» опубликована информация о качестве питьевой воды по районам города. Уточняется, что исследования были проведены с 27 января по 2 февраля 2020 года.
Согласно полученным результатам, самая жесткая вода в Привокзальном районе Тулы — показатель составил 8,9 — 9,8 °С при норме 7,0 (10,0). Самая мягкая — в Пролетарском — 5,4 — 5,8°С.
Остальные показатели такие:
|
Опреде-ляемые показатели,
|
ПДК,
|
Привок-зальный
|
Проле-тарский
|
Централь-ный
|
Советс-кий
|
Заре-ченский
|
Мутность, мг/дм3
|
1,5
|
не обн.*- 0,70
|
не обн.*- 0,63
|
не обн.* - 0,60
|
не обн.* - 0,85
|
не обн.*- 0,65
|
Жёсткость общая, градусы
|
7,0 (10,0)
|
8,9 — 9,8
|
5,4 — 5,8
|
5,9 — 9,8
|
7,8 — 9,1
|
6,0 — 7,4
|
Железо общее, мг/дм3
|
0,3
|
не обн.*- 0,18
|
не обн.*- 0,09
|
не обн.*- 0,10
|
не обн.*- 0,15
|
не обн.*- 0,08
Также сообщается, что бактерий в воде не обнаружено.