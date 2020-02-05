В каком районе Тулы самая жесткая вода?

На сайте «Тулагорводоканала» опубликована информация о качестве питьевой воды по районам города. Уточняется, что исследования были проведены с 27 января по 2 февраля 2020 года.

Согласно полученным результатам, самая жесткая вода в Привокзальном районе Тулы — показатель составил 8,9 — 9,8 °С при норме 7,0 (10,0). Самая мягкая — в Пролетарском — 5,4 — 5,8°С.

Остальные показатели такие:

Опреде-ляемые показатели,

ед. измерения ПДК,

согласно СанПиН

2.1.4.107 4−01,

не более Привок-зальный

район Проле-тарский

район Централь-ный

район Советс-кий

район Заре-ченский

район Мутность, мг/дм3 1,5 не обн.*- 0,70 не обн.*- 0,63 не обн.* - 0,60 не обн.* - 0,85 не обн.*- 0,65 Жёсткость общая, градусы 7,0 (10,0) 8,9 — 9,8 5,4 — 5,8 5,9 — 9,8 7,8 — 9,1 6,0 — 7,4 Железо общее, мг/дм3 0,3 не обн.*- 0,18 не обн.*- 0,09 не обн.*- 0,10 не обн.*- 0,15 не обн.*­- 0,08

Также сообщается, что бактерий в воде не обнаружено.