Музыка из воздуха: в Туле выступит правнук создателя терменвокса

Фото на vk.com/thereminmusic.

Музыкальный инструмент терменвокс был создан в далеком в 1919 году советским изобретателем Львом Терменом. Особенность терменвокса заключается в необычном способе игры на нем. Управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Выглядит это весьма зрелищно.





На мероприятии Петр расскажет об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.

Билеты на концерт-лекцию Петра Термена (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы. Вы можете приобрести их онлайн.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

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