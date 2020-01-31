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Музыка из воздуха: в Туле выступит правнук создателя терменвокса
Фото на vk.com/thereminmusic.

Музыка из воздуха: в Туле выступит правнук создателя терменвокса

2 февраля в «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента Петр Термен. Начало концерта-лекции – в 19.00.

Музыкальный инструмент терменвокс был создан в далеком в 1919 году советским изобретателем Львом Терменом. Особенность терменвокса заключается в необычном способе игры на нем. Управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Выглядит это весьма зрелищно.



На мероприятии Петр расскажет об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.

Билеты на концерт-лекцию Петра Термена (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы. Вы можете приобрести их онлайн.

 

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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