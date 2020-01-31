Музыка из воздуха: в Туле выступит правнук создателя терменвокса
2 февраля в «Типографии» выступит правнук создателя необычного музыкального инструмента Петр Термен. Начало концерта-лекции – в 19.00.
Музыкальный инструмент терменвокс был создан в далеком в 1919 году советским изобретателем Львом Терменом. Особенность терменвокса заключается в необычном способе игры на нем. Управление звуком происходит в результате свободного перемещения рук в электромагнитном поле вблизи двух металлических антенн. Выглядит это весьма зрелищно.
На мероприятии Петр расскажет об истории инструмента и наглядно покажет, как управляться с электромагнитным полем при помощи собственных рук и двух антенн так, чтобы извлекать из этого звуки, складывающиеся в мелодию.
Билеты на концерт-лекцию Петра Термена (12+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы. Вы можете приобрести их онлайн.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
Вс.: 10.00−19.00