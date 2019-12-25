В тульском рок-клубе M2 пройдет рождественская фолк-вечеринка у байкеров. На сцене выступит мидивал фолк-рок группа EL MENTAL.

«Их костюмы, инструменты и музыка прекрасно создали атмосферу средневекового кабацкого веселья! Были мелодии знаменитые, были малоизвестные, но каждая в исполнении талантливого и энергичного коллектива обретала особый колорит. Ребята не только играли, но и пританцовывали, да так, что зрители не могли усидеть на месте и выходили танцевать навстречу музыкантам».