EL MENTAL
В тульском рок-клубе M2 пройдет рождественская фолк-вечеринка у байкеров. На сцене выступит мидивал фолк-рок группа EL MENTAL.
«Их костюмы, инструменты и музыка прекрасно создали атмосферу средневекового кабацкого веселья! Были мелодии знаменитые, были малоизвестные, но каждая в исполнении талантливого и энергичного коллектива обретала особый колорит. Ребята не только играли, но и пританцовывали, да так, что зрители не могли усидеть на месте и выходили танцевать навстречу музыкантам».
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 января 2020, вторник
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽