Фото: tula-sport.ru
Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Кубке мира по велоспорту
Соревнования состоялись в австралийском Брисбене.
Тульская велогонщица Анастасия Войнова стала бронзовым призёром 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который прошёл в Брисбене (Австралия).
По итогам квалификации в индивидуальном спринте тулячка вышла в полуфинал, где в двух заездах уступила Ли Вайси из Гонконга. В борьбе за 3 место Войнова обошла колумбийку Марту Байону Пинеду.
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