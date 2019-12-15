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Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Кубке мира по велоспорту
Фото: tula-sport.ru

Тулячка Анастасия Войнова завоевала бронзу на Кубке мира по велоспорту

Соревнования состоялись в австралийском Брисбене.

Тульская велогонщица Анастасия Войнова стала бронзовым призёром 5-го этапа Кубка мира по велоспорту на треке, который прошёл в Брисбене (Австралия).

По итогам квалификации в индивидуальном спринте тулячка вышла в полуфинал, где в двух заездах уступила Ли Вайси из Гонконга. В борьбе за 3 место Войнова обошла колумбийку Марту Байону Пинеду.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +5
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